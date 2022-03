Im letzten Jahr war ein Vor-Ort-Termin auf dem Straßenstrich in Karlsruhe auf wenig Interesse gestoßen. Nun wagte Anita Beneta von der Beratungsstelle für Prostituierte „Luise“ einen neuen Versuch - und die Presse kam. Die Gegebenheiten, unter denen die Frauen ihrer Arbeit nachgehen müssen, schockieren.

Seit 5 Jahren ist Anita Beneta Leiterin der Diakonie betriebene Beratungsstelle für Prostituierte „Luise“. Bereits im vergangenen Herbst habe sie zu einem Pressetermin eingeladen, um auf die Missstände des Straßenstrichs aufmerksam zu machen. Da seinerzeit aber niemand gekommen sei, habe man jetzt eben einen neuen Anlauf gestartet. Und das erfolgreich, sogar Vertreter von TV und Radio sind heute gekommen.

Sieben Straßenstiche gibt es in der Fächerstadt

Der Treffpunkt ist unterhalb der Eisenbahnbrücke in Höhe der Auffahrt zur Wolfartsweierer Brücke. Wenige Meter weiter befinden sich ein Sandwich-Restaurant, eine Ölwechselstation und eine Tankstelle. Ein tagsüber normal aussehendes Industriegebiet wird mit Anbruch der Dunkelheit „zu einem Ort, wo Frauen arbeiten und Steuern bezahlen“. Es ist einer von insgesamt sieben Straßenstrichen in der Stadt. Nicht weit Richtung Hauptbahnhof oder in der Ottostraße befinden sich weitere dieser wilden Standorte. Übel sieht es hier aus. Und braucht es nicht die hilflose Frage einer Kollegin, „wie tief Männer eigentlich herabsinken“ könnten, an so einem Ort Sex haben zu wollen. Wer ein paar Schritte unter die Brücke geht, wandert über Unrat. Benutzte Hygieneartikel, die Reste von Notdurft und massenhaft Abfall jeglicher Art. Es stinkt.

Nirgends ist zumindest ein Mülleimer zu sehen. In den letzten Jahren sei der Straßenstrich in der Stadt größer geworden und hätten sich auch die Herkunftsländer der Frauen geändert, die hier arbeiten, sagt Beneta. Während Rumäninnen es geschafft hätten, sich im Escort- oder im stationären Bereich wie Clubs oder Massagesalons zu etablieren, stünden jetzt vermehrt Frauen aus Bulgarien oder Ungarn am Straßenrand. Zwischen 30 und 60 Jahren seien diese alt und nur sehr selten jünger als 25. Der Sex findet in den Autos statt, aber auch hinter den Büschen oder einfach in einer dunklen Ecke unter der Brücke. Wenn es in Frühling und Sommer hier blüht, ist die Stelle noch weniger einzusehen. Beneta und ihre Kolleginnen kennen die Szene. Jeden Montag fahren sie den Ort an und bieten zwischen 22 und 3 Uhr Beratung und Unterstützung jeglicher Art an.

Ihre Mitarbeiter sprechen hierzu viele Sprachen. Bulgarisch, türkisch, rumänisch, italienisch, französisch, bosnisch zählt sie auf, weitere könnte sie hinzufügen. Beneta: „Es sind unschöne Bedingungen ohne Sicherheit, Toiletten oder Waschgelegenheiten. Deshalb fordern wir von der Politik einen Strich, der safe ist!“ Als Vorbild dient Beneta der Sozialdienst katholischer Frauen, der in Köln die Einrichtung eines geschützten Geländes erreicht habe.

Eingezäunt, mit Beratungscontainer und Hygieneeinrichtung. „Es ist ein geschützter Raum, wo kein Freier mit Gewalt hineinkommen kann und in Würde gearbeitet werden kann“, sagt Beneta. Die Frauen seien „ökonomische Migrantinnen“, da in ihren Herkunftsländern eine wirtschaftliche Existenz nicht möglich sei, erklärt Beneta nüchtern. Keine von ihnen würde sich outen, da sie die Stigmatisierung fürchten. Und seien die Familien zuhause im Unwissen darüber, wie sie hier jenes Geld verdienten, das den Kindern oft genug Ausbildung und Studium ermöglichten. „Wenn die Frauen uns sagen, dass sie ihrer Arbeit freiwillig nachgehen, dann ist das für uns so“, stellt Beneta klar.

Corona war eine Katastrophe für die Frauen

Eine Katastrophe sei wiederum Corona gewesen. Die Preise fielen und wer habe „schon nach 2-G oder 3-G gefragt“. In den Bordellen sei irgendwann alles nach einem Hygiene-Konzept geregelt gewesen, „aber davon war hier nichts zu sehen. Wir haben die Frauen hier sogar geimpft, wobei uns die Stadt sehr unterstützt hat. In Notlagen wie diesen ist die Stadt sehr agil und zuverlässig.“ Das hat Beneta schön gesagt. Dennoch genügt ein kurzer Rundumblick, dass alleine schon dieser Ort eine einzige Notlage ist. Dann sagt sie: „Hier gibt es keine Beleuchtung und der Platz ist nicht einsehbar. Der Kunde kann nett sein, aber auch mit dem Messer kommen. Es ist wie Lotto.“

