Energie aus einem See zu gewinnen, ist in Deutschland ein noch neues Verfahren, das nun in der Gemeinde Malsch im Landkreis Karlsruhe Premiere feierte. Die Nahwärmeversorgung „Bühnsee“ wurde offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Bereits im Jahre 2015 suchte die Gemeinde Malsch nach Möglichkeiten, um künftig fossile Energieträger einzusparen und die gemeindeeigenen Gebäude auf die Nutzung von erneuerbaren