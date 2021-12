Auch im Januar hat das Naturkundemuseum Karlsruhe wieder ein attraktives Programm aufgestellt. So gibt es Führungen und Vorträge zur großen Sonderausstellung „Neobiota - Natur im Wandel“ Und für drei Monate ans Licht gebracht wird die Gottesanbeterin.

Allerdings, so weist das Museum hin, richtet sich das Programmangebot nach den jeweils gültigen Corona-Verordnungen. Es kann also zu kurzfristigen Änderungen kommen. Auf der Website informiert das Naturkundemuseum über das aktuelle Programm. Außerdem sind die geltenden Abstand- und Hygiene sowie Eintrittsregeln einzuhalten,

Läuft alles wie geplant, könne sich die Besucher bis Mitte September an der Großen Landesausstellung „Neobiota – Natur im Wandel“ erfreuen. Der aktuelle Wandel in der Natur ist hier das Thema Immer mehr neue Arten scheinen in unsere Breiten zu gelangen, nicht alle erweisen sich als unproblematisch. Dazu lädt das Museum am Dienstag, 18. Januar, 18.30 Uhr zu dem Vortrag „Neobiota auf dem Vormarsch. Bedrohung oder Bereicherung?“ von Dr. Hanno Seebens (BiK-F, Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum) ein. Der Eintritt dazu ist frei.

Führungen zur Ausstellung nur mit Voranmeldung unter Telefon (0721) 175-2111 oder per E-Mail an museum@naturkundeka-bw.de) sind jeweils um 11 Uhr an den Sonntagen 9. (Sonntagsführungen mit dem Kurator Dr. Manfred Verhaagh), Am 16. (Sonntagsführung für Familien) und am 23. (Sonntagsführung in einfacher Sprache) geplant. Die Kosten: Ausstellungseintritt, Erwachsene plus zwei Euro

Daneben sind im Museum natürlich alle Dauerausstellungen geöffnet. Da aber nicht immer alle Schätze des Museum gezeigt werden können, zeigt die Serie „ans Licht gebracht“ in der Schätze aus den Archiven vorgestellt werden, diesmal von Januar bis März in der Sondervitrine diesmal unterschiedliche Gottesanbeterinnen (Mantodea). Diese Fangschrecken, sind Lauerjäger mit dornenbesetzten Fangarmen, denen kaum eine Beute entkommen kann. Die Sammlung des Naturkundemuseums gehört zu den umfangreichsten der Welt

Ein weiteres Angebot richtet sich an Familien: Erforsche die Natur: Offene Werkstatt an den Donnerstagen, 13., 20., 27 und an den Freitagen, 14. und 28, Januar jeweils 14 bis 16 Uhr. Die Teilnahme ist bis auf den Eintritt frei

Info

Entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung (Alarmstufe II) gilt für den Museumsbesuch die 2G+-Regelung: Voraussetzung ist der Nachweis (mittels QR-Code auf dem Smartphone oder ausgedruckt) einer vollständigen Impfung oder einer Genesung sowie zusätzlich eines negativen Schnell- oder PCR-Tests. Personen, die ihre dritte Impfung erhalten haben („Booster“) sowie diejenigen, deren zweite Impfung weniger als 6 Monate zurückliegt, sind von der Testpflicht ausgenommen.

Asymptomatische Schüler zwischen 6 und einschließlich 17 Jahren sind davon ausgenommen (nicht während der Ferien!). Dies gilt auch für Kinder unter sechs Jahren.

Weitere Infos im Netz unter https://www.smnk.de/