Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

RHEINPFALZ-Mitarbeiter Matthias Dreisigacker ist seit vielen Jahren Wahlhelfer in seiner Heimatstadt Karlsruhe. Auch zur Landtagswahl in Baden-Württemberg am vergangenen Wochenende war er wieder im Einsatz. Zu erzählen hat er allerlei unterhaltsame Wahl-Anekdoten.

Als ich mich zum ersten Mal als Wahlhelfer gemeldet habe, ging ich noch auf das Gymnasium und der Bundeskanzler hieß Helmut Kohl. Die Erinnerungen sind soweit verblasst und es mag wohl etwa 30 D-Mark