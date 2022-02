Mitten in einer der größten Krisen für die Gastronomie hat sich Negat Rama Ende des vergangenen Novembers mit einem Waffelhaus selbstständig gemacht. Der 29 Jahre alte Rama, in Schifferstadt aufgewachsen , ist ein „Typ Mensch vom Prinzip des von Nichts kommt Nichts.“

Erst muss man tun, hinterher kann man dann reden!“ , sagt Rama, der mit seiner Familie vor drei Jahren in den Stadtteil Daxlanden zog. Einen ersten Vorgeschmack, wie die Zukunft seines Ladens hier direkt am Gutenbergplatz in der Weststadt aussehen könnte, gab es für Rama am vergangenen Sonntag mit seiner heftigen Ahnung des Vorfrühlings: „Wir wurden überrannt und mussten den Leuten sagen, „tut uns leid, wir haben keinen Teig mehr, kommt in einer halben Stunde wieder. Und dann standen sie 30 Minuten tatsächlich wieder da“.

Der Platz gilt als der schönste seiner Art in der ganzen Stadt, sein samstäglicher Wochenmarkt hat Kultstatus und strahlt bis weit in die Region. Die Marktwaffel hat Tische und Bänke und man kann sein Frühstück, Waffeln, Smoothies oder Kaffeespezialitäten unter schattigen alten Bäumen genießen. Dass Rama nun hier ist und Waffeln bäckt, war ihm nicht vorgegeben. Denn gelernt hat er Mechatroniker. Auf seine erfolgreiche Ausbildung folgte in Abendkursen der KFZ-Meister und Weiterbildungen in Serviceberatung und im Finanzwesen. Als er im Januar in der Finanzbranche durchstarten wollte und sich selbstständig machte, kamen Corona, Lockdown und erstmals Sorgen. „Das war hart, weil ich ja zwei Kinder habe. Aber den Kopf in den Sand gesteckt habe ich nicht.“

Kunden sollen genießen und abschalten

Gedanken an einen eigenen Laden in der Gastronomie habe er schon immer gehabt, sagt er. Ob in der Werkstatt oder im Büro, immer seien die Menschen zu ihm gekommen, wenn sie Probleme hatten. Jetzt wollte er den Spieß umdrehen und sie mit ihren Wünschen zu sich kommen lassen. „Sie sollen kommen, genießen und abschalten“, lacht er. Als die Chance dann kam, das vormalige Juweliergeschäft zu beleben, schaute er sich auf dem Platz um. „Ich wollte etwas machen, das mit niemandem in Konkurrenz tritt“, erinnert er sich. Und kam auf das Waffel-Café: „Ich bin grundsätzlich ein Süßer. Und man sieht es ja auch ein bisschen, obwohl ich schon wieder beim Abnehmen bin.“

Das Rezept seiner Waffeln hat er sich in zahllosen Versuchen selbst herbeiprobiert und bietet diese nun neben der hippen „Bubble“ auch ganz klassisch in Herzwaffelform an, „wie man sie auch von der Oma kennt“. Mal ehrlich, kann er die eigenen Waffeln überhaupt noch essen, wenn er jeden Tag mit ihnen beruflich zu tun hat? „Ganz ehrlich, ja! Ich probiere sie noch immer gerne jeden Tag. Auch weil ich ja davon ausgehen möchte, dass ich etwas Gutes gemacht habe!“ Trotz seines Alters empfindet er sich noch als „oldschool. Ich muss zwar mit den neuen Medien gehen, möchte aber mit meinem Produkt überzeugen und setze bislang eigentlich nur auf Mundpropaganda“. Passend dazu liegt in einer Wandnische ein kleines Gästebuch. Aus Papier, so wie früher.

Partner muss mitspielen

Auch ist er froh, dass seine Idee mit dem eigenen Laden auch bei seiner Frau gut angekommen ist. Sie stehe absolut dahinter und wir unterstützen uns, sagt er. Dies sei auch wichtig, weil „das Zuhause macht den Erfolg oder Misserfolg einer Selbstständigkeit aus. Wenn der Partner nicht mitspielt, dann hast du so gut wie verloren“. Dass seine berufliche Biografie vom KFZ-Meister zum Waffelbäcker und Café-Besitzer ungewöhnlich ist, findet er nicht. Er habe sich immer die Frage gestellt, ob er seine Tätigkeiten für immer machen wolle. Und diese eben bislang immer abschlägig beschieden. Wobei er jetzt das Gefühl hat, angekommen zu sein.

Als er an diesem Morgen seine ersten Waffeln gemacht hat, steht plötzlich eine junge Frau vor der Tür. Sie ist von „To Good To Go“, einer mobilen App, die Restaurants oder Geschäfte mit Kunden vernetzt. Ziel ist, dass noch genießbare Lebensmittel nicht weggeworfen werden müssen. Rama hat sich dort vor kurzem angemeldet und findet die Aktion „eine super Sache“: Zwar sei es möglich, einen Teig auch noch am zweiten Tag zu verwenden, aber das möchte er nicht. Denn letztlich wolle er immer Frische und Qualität anbieten.

Im Netz

https://marktwaffel.eatbu.com