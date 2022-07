Erlebte Nachhaltigkeit: Auf dem Kochrad von Junior Slow wurde ein Menü frisch vom Acker mit von Schülern geernteten Karlsruher Grumbiere zubereitet.

Das Lernprojekt „Expedition Boden“ brachte kürzlich Schüler der Ernst-Reuter-Schule aus der Karlsruher Waldstadt auf einen Acker in der Haid- und Neustraße. Bei dem Öko-Projekt lernte der Nachwuchs, welch eminent wichtige Bedeutung die Ressource Boden hat. Zunächst gab es einen theoretischen Teil, anschließend folgte eine Schul-Expedition sowie der erste Acker-Termin vor einigen Monaten. Auf dem Feld pflanzten die Schüler ihre eigenen Kartoffeln an. Zwischen den Kartoffelreihen wurden zudem Roggen, Schwarzhafer und Weizen gesät. Den Abschluss bildeten eine Blühmischung und Kräuter .

Apfelmus und Kartoffeln aus der Fächerstadt

Pflegetermine und Informationen vor Ort über den Boden als C02-Speicher waren weitere Termine für die Schüler. Dann kam der große Tag: Mit der Harke ernteten die „Nachwuchs-Landwirte“ schließlich voller Elan die reifen „Karlsruher Grumbiere“. Als Kartoffelpuffer wurde dieser frisch vom Feld zubereitet. Denn Junior Slow Food war mit seinem Kochrad mit von der Partie. Zusammen mit Karlsruher Apfelmus von Hagsfelder Streuobstwiesen durften die Schüler das, was sie geerntet haben, direkt verkosten.

„Das schmeckt super“, meinte die elfjährige Ledeyna. „Ein tolles Gefühl, das zu essen, was man gepflanzt hat“, fügte die gleichaltrige Melissa hinzu. Angetan vom Enthusiasmus der Kinder war auch Karlsruhes Umwelt-Bürgermeisterin Bettina Lisbach. „Das ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Nachhaltiger, regionaler, fairer und leckerer geht es nicht. Mein Dank gilt allen Beteiligten“, meinte die Kommunalpolitikerin (B90/Grüne), die aus der Pfalz stammt. Gemeinsam mit diversen städtischen Ämtern, dem Umweltpädagogen Ronny Holzmüller und der Initiative Slowfood wurde die Aktion „vom Feld direkt auf den Teller“ letztlich realisiert. Es ist das erste Projekt seiner Art in Baden-Württemberg, gefördert wurde es vom Regierungspräsidium Karlsruhe.

Lernprojekt sorgt für mehr Wertschätzung

Erfreut war auch Micha Pallesche, Rektor der Ernst-Reuter-Schule. Bildung für nachhaltige Entwicklung sei ein wichtiger schulischer Auftrag, meinte der Pädagoge. „Die Schüler erfahren hier Selbstwirksamkeit. Sie lernen selbst etwas anzubauen. Am Ende kommt eine Kartoffel raus, die sie essen können. Besser geht es nicht“, so der Schulleiter über die Aktion von der Schule auf den Acker. Die Kinder würden sehen, wie wichtig der Anbau von regionalen Lebensmitteln sei und die gesamte Kette von der Pflanzung bis zum Verzehr erleben, so Micha Pallesche weiter. „Es sorgt für mehr Wertschätzung, wenn man weiß, wie etwas produziert wird und natürlich, wenn man es selbst produziert“, so Susanne Gerner vom federführenden städtischen Umwelt- und Arbeitsschutz. Ein zusätzlicher Effekt des Lernprojekts: „Das schmeckt besser als aus dem Supermarkt“, meinten die Fünftklässler der Ernst-Reutscher-Schule bei der Verkostung in der Waldstadt unisono.