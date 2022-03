Im Zoo gibt es keinen Fall der Vogelgrippe mehr. „Alle Tiere sind jetzt negativ auf das Virus, es ist ein ganz wichtiger Etappensieg“, so Zoodirektor Dr. Matthias Reinschmidt in einer Mitteilung. Im Bestand von rund 700 Vögeln waren Anfang Februar 90 Tiere positiv getestet worden. Es starben 27 Tiere, darunter 14 Pelikane.

Aktuell gibt es nur noch negative Befunde. Auch bei den stark betroffenen Pelikanen sind alle sechs überlebenden Tiere mittlerweile virusfrei. „Wir sehen an dem Ergebnis, dass sich der enorme Aufwand gelohnt hat“, sagt Zootierarzt Marco Roller. Sein Kollege Lukas Reese ergänzt: „Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen. Es macht uns glücklich, dass so viele Tiere überlebt haben.“

Wie berichtet, hatte der eine Ausnahmeregelung erwirkt, so dass nicht nur negativ getestete Kontakttiere am Leben bleiben konnten, sondern sogar mit dem Virus infizierte Vögel teilweise gerettet werden konnten. Der Zoo hatte insgesamt mehr als vier Wochen wegen des Ausbruchs der Tierseuche geschlossen, vergangene Woche konnte mit Einschränkungen wieder geöffnet werden.

Exotenhaus bleibt zu

Die meisten Sicherheitsmaßnahmen müssen in den kommenden Wochen dennoch aufrechterhalten werden. Dazu gehören unter anderem die Schließung des Exotenhauses sowie Absperrungen vor Volieren und Anlagen. Zoogäste müssen sich die Schuhe desinfizieren.

Am kommenden Montag werden erneut Proben genommen. Sind diese nach wie vor negativ, findet eine letzte Testrunde nach weiteren 21 Tagen statt. Erst dann kann der Zoo alle Schutzmaßnahmen endgültig aufheben. Einige Vögel wurden mit Genehmigung des Veterinäramtes bereits wieder in den Freilauf entlassen, weil sie im Stall Rangkämpfe austragen oder sich ihr Gesundheitszustand durch die Aufstallung verschlechtert hat. „Hier müssen wir neben der Seuchenbekämpfung auch den Tierschutz im Auge behalten, wenn wir weitere Todesfälle vermeiden wollen“, erläutert die Leitende Veterinärdirektorin Alexandra Börner. So können etwa die Kubaflamingos bereits wieder in ihre Außenanlage. Die Tiere sind somit jetzt wieder direkt beim Eingang Süd gegenüber des Bahnhofs für die Zoogäste schon vor dem Betreten des Zoologischen Stadtgartens zu sehen.

Börner betont jedoch, dass die Gefahr einer erneuten Ansteckung für die Zootiere noch nicht aus dem Weg geräumt sei. Denn Wildtiere ließen sich weiterhin unvermeidbar und in großer Zahl auf dem Gelände nieder. „Dies wird zunehmen, wenn die Teiche wieder mit Wasser befüllt sind.“ Ziel müsse nach Börners Einschätzung daher eine Überarbeitung des Biosicherheitskonzeptes für die Zukunft sein. Dabei müssten die aktuellen Erkenntnisse zum Schutz der gehaltenen Vogelarten unbedingt in die künftige Tierhaltung einfließen.