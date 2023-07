Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) feiert 2023 sein 60-jähriges Bestehen. Der Karlsruher Franzose Swaroop Rao ist mit 30 Jahren halb so alt. Ohne das DFJW wäre er nicht das, was er heute ist. Der junge Mann hat einen faszinierenden Lebensweg hinter sich.

Sein Fahrrad mag er besonders gern. Man kommt damit in Karlsruhe gut und schnell voran. Überhaupt schwärmt Swaroop Rao viel vom umweltfreundlichen Fahrradfahren in Deutschland. „In Frankreich ist das nicht so fortschrittlich“, sagt er. „Aber die Franzosen haben in letzter Zeit einiges von Deutschland abgeguckt und nachgeholt.“ Swaroop Rao kennt beide Länder gut. In Umweltfragen und Energiepolitik – was sein berufliches Steckenpferd ist – seien die Sichtweisen unterschiedlich.

Man ist d’accord

Swaroop Rao ist promovierter Ökonom und arbeitet am Fraunhofer Institut in Karlsruhe, forscht unter anderem zu aktuellen Fragen der Energiewende und evaluiert, inwiefern welche staatlichen Förderprogramme sinnvoll, erfolgreich oder eben erfolglos waren. „Beim Atomstrom scheiden sich in Deutschland und Frankreich die Geister enorm“, sagt Swaroop Rao. Aber in vielen anderen Punkten gebe es große Übereinstimmungen. Es gehe europäisch, gemeinsam und „d’accord“ zu. Das wiederum weiß er über sein Engagement beim DFJW. Das DFJW, das am 5. Juli 1963 gegründet wurde, war anno dazumal eines der Ergebnisse des Elysée-Vertrags, der als Nachkriegserbe das freundschaftliche Miteinander beider Länder besiegelte. Seitdem hat das DFJW mehr als 9,5 Millionen jungen Menschen aus Deutschland und Frankreich die Möglichkeit gegeben, im Rahmen von rund 400.000 Austauschprogrammen interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Swaroop Rao ist einer von ihnen.

Er wurde im Jahr 1992 in Bangalore in Indien geboren. Seine beiden Muttersprachen sind Englisch und Kannada, das in Südindien gesprochen wird. Nach der Schule zog es Swaroop 2014 zum Maschinenbau-Studium nach Deutschland ans Karlsruher Institut für Technologie. Hier lernte er Deutsch, machte seinen Master und vor allem gewann er Land und Leute lieb. Im Jahr 2017 zog es ihn für seine Promotion über Energiepolitik im Fach Volkswirtschaft nach Grenoble in die französischen Alpen. „Die Stadt und die Region dort sind traumhaft, aber ich habe Deutschland vermisst und Kontakt und Anschluss gesucht“, sagt er heute im Rückblick. Deshalb meldete er sich beim DFJW, fragte nach Angeboten und wurde – nicht zuletzt, weil er so gut Deutsch konnte – ein so genannter Junior-Botschafter.

In diesem Zusammenhang ging er zum Beispiel in Schulen und referierte vor den Klassen über Energiepolitik und gab dabei den französischen Schülern auch immer wieder Beispiele, was die Deutschen dabei so machen. Anfangs war das schwer – sein Französisch lief noch nicht flüssig. Aber mit der Zeit und durch viele Praxis wurde er sprachlich immer besser. Über das DFJW war er in Events eingespannt, ging etwa 2018 in Kooperation mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe und dem Land Baden-Württemberg auf eine große Job- und Ausbildungsmesse, um französischen Jugendlichen mögliche Studienplätze und Berufseinstiege in der Karlsruher Region vorzustellen.

Französischer Staatsbürger

Als Corona kam, war Swaroop von der Solidarität der Franzosen derart gerührt, dass er die französische Staatsbürgerschaft beantragte, was im Jahr 2021 dann wahr wurde. Er ist ein echtes Kind der Globalisierung und überzeugter Europäer. „Für die Einreise in Indien bräuchte ich ein Visum“, sagt er schmunzelnd und fügt hinzu, dass es ihn dort überhaupt nicht hinzieht. Er ist froh, dass er seit letztem Jahr in Karlsruhe beim Fraunhofer Institut seine Stelle hat. Über den Rhein einen Katzensprung vom Heimatland entfernt. Beim DFJW wurde Swaroop unterdessen als einer von 24 Vertretern der „Generation Europa“ gewählt.

Dies ist ein Gremium junger Erwachsener, die als Experten – jeder auf seinem Fachgebiet – Abgeordnete der Nationalversammlung Frankreichs und des Deutschen Bundestags beraten. Im Januar gab es ein Auftakttreffen mit Staatspräsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz. Swaroop bringt auch hier sein Wissen über die Energiepolitik ein. Das Mandat geht ein Jahr, dann gibt es eine Anhörung der jungen Leute. Die Themen Energiewende und Klima sind den Jüngeren etwas wichtiger als den Älteren: „Das ist in Frankreich wie in Deutschland wahrscheinlich das Gleiche“, meint er.