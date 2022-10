Fünf Freunde haben sich einen Traum erfüllt und eine gute Nachrichten für alle Golfer und solche, die es vielleicht werden wollen. Seit Samstag hat in Karlsdorf-Neuthard bei Bruchsal die Indoor-Golfanlage „ForeYou“ geöffnet. Weit mehr als nur ein Ort zum Trainieren.

Neulinge können sich fernab der Golfplatz-Etikette ausprobieren oder man feiert dort seinen Geburtstag. Für geschäftliche Treffen gibt es den Meeting-Room, Laptopanschlüsse inklusive. Zum Abschluss geht es dann noch auf den virtuellen Golfplatz. An der Bar gibt es Getränke und Snacks; die Lounge, zwei Hängesessel und legere Bartische laden zum Verweilen ein. Auf zwei Fernsehgeräten können Sportevents verfolgt werden. Oder man versucht sich zur Abwechslung an der Dartscheibe oder am Kicker.

Bislang mussten sie fürs winterliche Training nach Aschaffenburg oder Stuttgart fahren, erzählen Jean Pavel aus Mannheim und Christin Weckesser aus Wiesloch. „Nach Aschaffenburg brauche ich eineinhalb Stunden, hierher ist es eine halbe Stunde Fahrt“, sagt Pavel. Die beiden Golfer haben sich gleich mal die Premiumbox gesichert und schlagen ihre Bälle über die grüne Golflandschaft auf der Leinwand vor ihnen. Trifft der Ball auf die Leinwand, rechnet der Simulator in Sekundenschnelle Geschwindigkeit und Aufschlagspunkt aus, zeigt die Flugbahn und wohin der Ball rollt. Die Hintergründe können unterschiedlich gewählt werden, sogar für Kinder gibt es ein Extra-Programm.

Betreiber: Größte Indoor-Anlage in Deutschland

„Fünf Menschen haben sich mit der Anlage einen Traum erfüllt“, erzählt Geschäftsführer Rouven Morato. Als seine Idee einer Indoor-Golfanlage in der Region immer konkretere Formen annahm, hat er sich mit seinen Freunden Fabe Hausner, Nico Kiermeier, Max Klumpp und Steffen Bechtler zusammen getan. Mit den Hallenräumen im Ochstenstall 30a haben sie eine ideale Location für ihr Vorhaben gefunden. Sie liegen verkehrsgünstig beim Autohof an der A5/B35 und ist damit auch für Besucher aus dem Rhein-Neckar-Raum und der Pfalz gut erreichbar. Die Anlage bietet derzeit Platz in fünf Boxen, so heißen die Indoor-Übungsplätze, hat ein Putting- und warm-up-Feld. „Nach unseren Recherchen dürfte es mit 640 Quadratmetern die größte Indoor-Anlage in Deutschland sein. Je nachdem können wir noch eine sechste Box einrichten“, sagt Morato.

Für ihn ist es eine Art Rückkehr, er wurde in Karlsdorf-Neuthard geboren, lebt aber inzwischen in Wiesloch. „Das war Zufall, dass wir ausgerechnet dort die passenden Räume gefunden haben“, sagt Morato. Etwa ein halbes Jahr hat es gedauert, bis die fünf Freunde Eröffnung feiern konnten. Schließlich haben alle noch einen Hauptberuf. Investiert haben sie einen „mittleren sechsstelligen Betrag“, so Morato.

Aus der ganzen Golfregion sind Freunde und Interessierte angereist. „Die Anlage soll natürlich den Golfern in der Region Trainingsmöglichkeiten im Winter bieten. Aber wir wollen auch Menschen ansprechen, die bislang mit Golf nichts zu tun hatten. Statt eines gemeinsamen Kegelabends kann man ja gemeinsam zum Golfen gehen“, sagt Morato. Im Winter die Anlage voll zu bekommen, werde kein Problem sein. Im Sommer setze man vermehrt auf private oder geschäftliche Treffen und Feiern sowie Menschen, die den Eventcharakter der Anlage genießen und Spaß haben wollen.

Info

ForeYou, Im Ochsenstall 30a, 76689 Karlsdorf-Neuthard, E-Mail: info@foreyou.golf; Internet: www.foreyou.golf.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag 8 bis 23 Uhr.

Bar-Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 16 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag 12 bis 23 Uhr.