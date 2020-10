Die Firmenkontaktmesse der Hochschule Karlsruhe findet in diesem Jahr Online statt. Am Mittwoch wird sie von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr vollständig virtuell über die CareerContacts App durchgeführt, wie die Hochschule mitteilt. Über das jeweilige Ausstellerprofil lassen sich bei vielen Firmen via Videolink virtuelle Räume betreten, man kann sich per Chat austauschen und deren aktuelle Stellenangebote anschauen. Rund 90 Unternehmen werden virtuell für Gespräche zur Verfügung stehen: www.hs-karlsruhe.de/careercontacts.