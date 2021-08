Die Arbeitsgemeinschaft der Standortgemeinden kerntechnischer Anlagen in Deutschland (ASKETA) wurde 1994 in Grafenrheinfeld gegründet. Beim Jahrestreffen Ende September in Gorleben wurde Bürgermeister Stefan Martus aus Philippsburg zum stellvertretenden Sprecher gewählt.

Herr Martus, warum ist der Austausch zwischen den Standortgemeinden wichtig?

Es gibt viele Themen die alle interessieren und da ist es wichtig sich zu verständigen um nicht gegeneinander ausgespielt zu werden.

Wie meinen Sie das?

Beim Treffen im September war beispielsweise der Brandschutz der Zwischenlager ein großes Thema. Bisher übernahmen die Kraftwerkseigner den Brandschutz mit einer Werkfeuerwehr. Das war in der Genehmigung für das Zwischenlager so festgelegt worden. Inzwischen sind die Zwischenlager in die Verantwortung der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) übergegangen. Die Kraftwerke werden zurückgebaut und so besteht für die Eigner nicht mehr unbedingt die Notwendigkeit 24 Stunden eine Werkfeuerwehr vorzuhalten. Ein Detail, das in Berlin wohl einfach vergessen wurde. Jede Standortgemeinde wurde nun einzeln angefragt, ob die Freiwillige Feuerwehr vor Ort den Brandschutz übernehmen würde. Wir wollen in dieser Frage ein einheitliches Vorgehen, zum Beispiel wenn es um Kosten geht. Größere Gemeinden können das vielleicht mit ihren freiwilligen Kräften stemmen. Selbst Philippsburg, das über eine funktionierende Freiwillige Feuerwehr verfügt, hat tagsüber schon Probleme, genügend Kräfte für einen Einsatz zu bekommen. Faktisch läuft das für die Städte und Gemeinden auf eine Berufsfeuerwehr hinaus und dafür muss es Ausgleichszahlungen geben. Grob überschlagen würde eine Berufsfeuerwehr die Stadt Philippsburg etwa 3,2 Millionen Euro pro Jahr kosten. Als ASKETA können wir gemeinsam stärker auftreten und unseren Forderungen Nachdruck verleihen.

Apropos Zwischenlager: Deren Betriebsgenehmigungen laufen aus, bevor es ein Endlager geben wird. Haben Sie auch darüber gesprochen?

Ein weiteres wichtiges Thema, natürlich. Für viele von uns sind die Zwischenlager ein Endlager, weil wir den Endlagerbau und dessen Betrieb nicht mehr erleben werden. Es hat sich gezeigt, dass ausgerechnet Gorleben das erste Zwischenlager ist, dessen Betriebsgenehmigung verlängert werden muss. Sie endet 2034. Eigentlich muss acht Jahre vor dem Ende der Laufzeit ein Konzept für die Räumung des Zwischenlagers vorliegen. Nun müssen wohl Konzepte für die Verlängerung erarbeitet werden.

Dabei ist zu beachten: Wenn es für die bestehenden Zwischenlager ein neues Genehmigungsverfahren gäbe, müsste der heutige Stand der Technik berücksichtigt werden. Das wäre ein erfreuliches Entgegenkommen für die Standortgemeinden.

Wie soll es mit dem Zwischenlagern weitergehen? Welche Forderungen stellen Sie?

Wir Standortgemeinden wollen in diesen Prozess mit einbezogen werden und haben vier Forderungen aufgestellt. Erstens muss für alle Zwischenlager und Castor-Behälter ein Sicherheitskonzept her. Zweitens fordern wir, ein gesellschaftliches Begleitgremium (Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Schichten) für die Zwischenlagerung von hoch- und mittelradioaktiven Abfällen zu installieren. Da die Standortgemeinden einen erheblichen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Lösung der Endlagerfrage leisten, fordern wir drittens von der Bundesregierung einen Ausgleich der Standortnachteile für die Dauer der Laufzeiten der Zwischenläger, so wie es die Kohleregionen auch bekommen. Schließlich wollen wir, dass die Endlagersuche entsprechend der erforderlichen Kriterien vorangetrieben wird und ein solches Endlager ab 2050 tatsächlich zur Verfügung steht. Für die schwach- bis mittelradioaktiven Abfälle rechnen wir fest damit, dass Schacht Konrad ab 2027 befüllt werden kann.

Zwei Tage vor ihrem Treffen hat die BGE den Zwischenbericht Teilgebiete vorgelegt und 90 Gebiete identifiziert, die weiter auf ihre Endlagertauglichkeit untersucht werden. Ist die ASKETA auch in den Prozess integriert?

Steffen Kanitz von der BGE war bei uns und hat uns den Bericht vorgestellt. Wir waren alle überrascht, dass Gorleben gleich zu Anfang rausgefallen ist. Unser neuer Vorsitzender, Josef Klaus, Bürgermeister der Gemeinde Niederaichbach in Bayern, sowie die Stellvertreter werden an den kommenden Fachkonferenzen teilnehmen und auch diesen Prozess aktiv begleiten.