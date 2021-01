Viele Verstöße gegen Versammlungsauflagen und gegen die Corona-Verordnung stellte das Polizeipräsidium Karlsruhe am Samstagabend bei einem Aufzug mit Kundgebungen unter dem Thema „Für das Grundgesetz/Für die Grundrechte“ in Rheinstetten fest.

Gleich zu Anfang der um 20.05 Uhr am Platz vor dem Rathaus gestarteten Versammlung war demnach bei zunächst etwa 65 Teilnehmern zu beobachten, dass die vorgeschriebene Zahl der vom Versammlungsleiter einzusetzenden Ordner nicht ausreichend war. Schon in dieser ersten Phase hätten die Beamten mehrere Verstöße gegen das Abstandsgebot zu verzeichnet.

Von 20.15 Uhr bis gegen 20.50 Uhr erfolgten am Startpunkt Redebeiträge, worauf sich der Aufzug um 20.55 Uhr in Richtung des „Busplatzes Forchheim“ in Bewegung setzte. Die Polizei ermittelte zwei Verstöße wegen „Nichttragens“ des Mund-Nasen-Schutzes und vier Verstöße, weil der Gehweg nicht genutzt wurde, acht Abstandsverstöße und mindestens sechs Ordnerverstöße wegen „Nichteingreifens“. Weiterhin sollen Videoaufnahmen ausgewertet werden.

Bei Erreichen des Zwischenkundgebungsortes löste der Leiter seine Versammlung seiner Aussage zufolge aufgrund der polizeilichen Maßnahmen gegen 21.20 Uhr auf. Auch danach bildeten sich laut Polizei größere Gruppen, die gegen das Ansammlungsverbot verstießen, teils keinen Mund-Nasen-Schutz trugen und die Einhaltung der Mindestabstände missachteten.

Eine weitere für 21 Uhr geplante Versammlung fand nicht statt.