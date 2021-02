In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis wird bis voraussichtlich Ende Februar der erste Impftermin durchgeführt sein. Bis Ende März sollen dann alle Bewohner in Alten- und Pflegeheimen des Landkreises vollständig geimpft sein. Das gibt das Landratsamt in einer Mitteilung bekannt. Ende Dezember hatten die ersten mobilen Impfteams die Arbeit aufgenommen. Über 4.000 Impfungen wurden in Pflegeheimen des Landkreises durchgeführt. Bewohner in 22 Heimen im Landkreis haben bereits die Erst- und Zweitimpfung bekommen, wobei nicht nur Bewohner, sondern auch Pflegepersonal geimpft wurden.