Mit der leuchtenden Einkaufsnacht, dem Tag der offenen Baustelle und einer Schaufenster-Ausstellung wird am Wochenende die Wiederinbesitznahme des inzwischen neugestalteten Marktplatzes gefeiert. Das ursprünglich geplante Stadtfest fällt zwar den Corona-Bestimmungen zum Opfer, ganz ohne Feier soll die Baustellenzeit aber nicht enden.

Vor sieben Jahren musste der markante Brunnen in der Platzmitte dem U-Strabbau weichen, ab Samstag soll er wieder sprudeln. Zusätzlich zur neuen Platzgestaltung wurden an der Marktplatzseite zur Hebelstraße - in Richtung Ettlinger Tor - insgesamt elf Poller installiert. Der Gemeinderat hatte den Pollerbau nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt beschlossen, als Schutz vor Terroranschlägen bei Veranstaltungen. Rund 100.000 Euro kosten die Poller insgesamt, die Arbeiten am Marktplatz liegen bei rund neun Millionen Euro.

Kein fester Zeitplan

Während der Eröffnung des umgestalteten Marktplatzes sind den ganzen Tag über in der gesamten Innenstadt unterschiedliche Veranstaltungen geplant - ohne festen Zeitplan und ohne Bekanntgabe der Auftrittsorte. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass es zu größeren Menschenansammlungen kommt und die Corona-Bestimmungen eingehalten werden können. Aus diesem Grund fällt auch der ursprünglich geplante, verkaufsoffene Sonntag weg und wird durch die lange Einkaufsnacht ersetzt.

Wer sich übrigens noch zur Baustellenführung durch die Haltestelle Marktplatz anmelden will, kann dies noch immer unter www.tunnel-karlsruhe.de nachholen. Nach einer Anmeldung wird per Mail ein E-Ticket mit Zugangsnummer verschickt, das vor Ort in einen Chip umgetauscht wird, mit dem der individuelle Zugang in den Untergrund freigeschaltet wird. Zu beachten ist, dass ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, Kinder unter sechs Jahren oder kleiner als 1,10 Meter keinen Zugang haben und die Baustelle nicht barrierefrei ist.