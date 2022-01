„Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg“, dies betonen die Akteure aus der Pamina-Region gerne und oft. Von Corona will man sich nicht ausbremsen lassen und hat deshalb das Programm „Winterzeit im Rheinpark“ zusammen gestellt. Über 30 Veranstaltungen sind geplant.

Ausstellungen, Konzerte, Theater und Wanderungen laden dazu ein, Kultur und Natur am Oberrhein zwischen Eggenstein-Leopoldshafen und Gambsheim zu entdecken. „Wir leiden unter der Pandemie, aber wir wollten die Veranstaltungen in den Wintermonaten anbieten, aufgrund Corona leider mit Einschränkungen“, sagt Claus Haberecht, Geschäftsführer des Pamina-Rheinparks.

Im vergangenen Winter konnten aufgrund Corona lediglich fünf Veranstaltungen stattfinden. Nun hoffen die Veranstalter, dass die in diesem Winter die angebotenen 34 Veranstaltungen durchgeführt werden können, denn bei den meisten handelt es sich um Angebote im Outdoor-Bereich. Dennoch empfiehlt Haberecht aufgrund der Corona-Situation, vor Veranstaltungsbeginn beim örtlichen Veranstalter nachzufragen.

Ausstellung, Theater und Exkursion

Im Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört kann noch bis 27. März 2022 die Ausstellung „Nachtaktiv“ über die Geheimnisse von Kauz, Eule und Fledermaus, Dienstag bis Freitag von 12 bis 17 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr, besucht werden. Am 6. Februar 2022 lädt das Naturschutzzentrum von 11 bis 13 Uhr zu der Führung „Wir bestimmen Bäume und Sträucher“ und am 20. März von 11 bis 12 Uhr zur Exkursion in die Wildgehege ein, um Reh und Hirsch kennenzulernen.

Am 9. Januar 2022 nimmt Rheinpark-Guide Bernhard Unser ab 10 Uhr die Besucher mit auf eine Erlebnistour durch die Rastatter Rheinaue. Vom 10. bis 31. Januar 2022 kann im Rathaus Elchesheim-Illingen die Ausstellung „125 Jahre Rheinbrücke Wintersdorf/Beinheim/Iffezheim“ besucht werden, vom 12. Januar bis 5. Februar 2022 die Ausstellung über Adelaide Hautval, Ärztin der NS-Konzentrationslager, im Kulturzentrum Drusenheim. „D’Schwarz Katz“ heißt das Theaterstück in elsässischer Mundart, das vom 15. bis 30. Januar im Kulturzentrum Drusenheim aufgeführt wird. „Halli Galli in de Pension zuem wilde Indianer“ heißt es bei Theateraufführungen in Munchhausen.

Von Schildkröten bis hin zu Singvögeln

„Der gedeckte Tisch – aus Küche, Keller und Kaufladen“, so lautet das Thema der Sonderausstellung im Heimatmuseum Leopoldshafen, während im Museum „Arbeit am Rhein“ in Elchesheim-Illingen bei einer Führung am 23. Januar, von 14 bis 17 Uhr, alte Berufe und im Flößereimuseum Steinmauern am 6. März von 14 bis 17 Uhr alte Schreinerwerkzeuge vorgestellt werden.

Eine Ausstellung mit Werken des elsässischen Künstlers Camille Claus gibt es vom 23. Februar bis 9. April im Kulturzentrum Drusenheim. Geführte Touren zu „Nomaden der Lüfte“, „Naturschutz am Rande des Bienwalds“, „Auf der Römerstraße durch den Bienwald“, „Dorfrundweg in Neuburg, Entdeckung des Naturschutzgebietes im Sauerdelta“, „Auf den Spuren des Bibers“ in Fort-Louis, „Reichabtei Schwarzach“, „Emil Wachters in Neuburgweier“, durch die Lichtenauer Altaue, die Rastatter Rheinaue mit Frühlingsboten, Vogelstimmenwanderungen in Daxlanden, Wiederansiedlung der Europäischen Sumpfschildkröte in Neuburg am Rhein und Frühlingskräuterwanderung im Ried stehen auf dem Programm.

Noch Fragen?

Das gesamte Programm mit Informationen zu den Veranstaltungen, Termin, Uhrzeiten, Treffpunkt, Kontaktmöglichkeiten der Veranstalter sowie das Programmheft gibt es im Internet unter www.pamina-rheinpark.org, Rubrik Veranstaltungen. Die Broschüre liegt ebenfalls in den Gemeindeverwaltungen, Tourismusbüros, Buchhandlungen und Museen des Pamina-Rheinparks aus.