Korbflechten im Elsass, im Kanu auf der Ill durch Straßburg, Wildkräuter sammeln in den Nordvogesen, Industriekultur in Mulhouse oder Tai Chi im Grenzgebiet – dies alles und noch etliches mehr bietet die Volkshochschule Wissembourg an. Nun wurde das neue Programm vorgestellt.

Natürlich kann man der Volkshochschule (Vhs) auch ganz klassisch Französisch oder Deutsch lernen. Diverse Kurse auf verschiedenen Niveaus werden dort angeboten. Zweisprachigkeit ist generell Trumpf. „Rund ein Drittel unserer Teilnehmer kommen aus Baden, der Pfalz und dem Elsass. Unser Einzugsgebiet beträgt rund 40, 50 Kilometer“, weiß Vhs-Leiterin Annette Striebig-Weissenburger, die seit vier Jahren das Amt begleitet. Auch die Vorstandschaft ist paritätisch aufgestellt. Auch sie kommen jeweils aus der Pamina-Region. Striebig-Weissenburger ist froh darüber, dass sie nach der Pandemie wieder Begegnungen zwischen den Menschen diesseits und jenseits des Rheins ermöglichen kann. „Gerade als die Grenzen während der Covid-19-Hochphase hier dicht waren, hat man gemerkt, was uns fehlt - der selbstverständliche Umgang zwischen Deutschen und Franzosen im Alltäglichen“, sagt die studierte Germanistin, die aus Grenznähe in Mothern bei Lauterbourg stammt.

Workshops sind beliebt

Mit Projekten sollen die Gemeinsamkeiten wieder mit Leben erfüllt werden. „Treffen, kennenlernen, sich unterhalten. Zusammen etwas unternehmen, es ist hier wie ein kleines Laboratorium Europas“, führt sie fort. Beliebt seien nach wie vor die Workshops, bei denen es sich um Kulinarisches dreht. Vor einigen Jahren gab es einen Kurs, um Macarons oder Eclairs herzustellen. Namhafter hätte die Adresse kaum sein können. Spitzen-Chocolatier Daniel Rebert aus Wissembourg führte in die französische Patisserie ein.

Aktuell gibt es einen Kochkurs bei Chefkoch Jacky Bletzacker im Restaurant „L’Agneau“ in Seltz, der in die Geheimnisse der französischen Cuisine einführt. Gemeinsam wird ein Zwei-Gänge-Menü zubereitet und anschließend verkostet – inklusive Weingang. Mitte März und Ende April finden die Workshops statt. Wer lieber Wildkräuter in Lembach sammelt oder einen Weinkeller in Beinheim besuchen möchte, ist bei der Vhs Wissembourg ebenfalls an der richtigen Adresse.

Musikalische Angebote

Groß geschrieben werden auch Geschichte, Landeskunde und Kultur. Ob Orgelklänge in Saverne, eine Reise in die Champagne unter dem Stichwort „Frühling in Reims und Epernay“ oder Humanismus am Oberrhein mit Besuch der Bibliothèque Humaniste in Sélestat. Auch Fahrten ins EU-Parlament nach Straßburg werden immer Mal wieder angeboten. Eine Fahrt zur EU-Kommission nach Brüssel oder zum Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg sind ebenfalls angedacht.

Rund 40 freie Dozenten arbeiten für die Vhs Wissembourg - unterrichten oder begleiten die Touren. Annette Striebig-Weissenburger steht auch als Person für ein gelebtes Europa. Studiert hat sie in Metz sowie Saarbrücken. „Meines Wissens sind wir die einzige Einrichtung in einem Haus, die so eine deutsch-französische Bildungsarbeit anbietet“, sagt die Chefin der Université Populaire franco-allemande, wie die VHS Wissembourg auf Französisch heißt. Stolz ist man auch darüber, dass man diesem Jahr den 25. Geburtstag feiert und mit verschiedenen deutsch-französischen Angeboten dieses kleine Jubiläum feiert.