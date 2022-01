Die Vesperkirche hat sich seit 2014 zu einer wichtigen sozialen Institution in Karlsruhe entwickelt. Noch bis zum 6. Februar können sich zwischen 11 und 14 Uhr Bedürftige ein warmes Mittagessen und Kleidung abholen. Und wer mag, kann sich in diesem Jahr auch impfen lassen.

Obwohl die kirchlich-soziale Aktion der Evangelischen Kirche aufgrund der pandemiebedingten Vorgaben nicht im Kirchenschiff selbst, sondern in den Innenhöfen und als Mitnahmeangebot stattfinden kann, wird diese „Straßen-Vesperkirche“ sehr gut angenommen. „Wir haben festgestellt, dass das hier ein mittelständischer Betrieb ist, den wir jedes Jahr ins Laufen bekommen“, antwortet Britta Hansen auf die Frage nach der größten Veränderung, seit es die Vesperkirche gibt.

Auch eine Tierärztin gehört zum Team

Die ehemalige Richterin am Landgericht kann sich dieses Urteil erlauben, da sie die Vesperkirche von den ersten Gedanken im Bezirkskirchenrat an bis heute als eine von zwei Projektleiterinnen aktiv begleitet. Denn eigentlich beginnen die Vorbereitungen für die nächste Vesperkirche sogar schon bald im Anschluss an die eigentlichen vier Wochen, in denen sie geöffnet habe. Noch immer gilt jenes schlichte Leitmotiv der Beteiligten, das sich von Anfang nicht geändert hat: Die Not von Menschen in Karlsruhe zu lindern, der wachsenden Armut zu begegnen, Gemeinschaft zu fördern und Menschen das zu geben, was sie zum Leben brauchen.

40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind beteiligt. Vom Läufer über Brote Schmierende bis hin zu Ordnern. Jeden Tag werden rund 300 Essen ausgegeben, wobei zu diesen noch weitere dazukommen, die an anderen Anlaufstationen für Obdachlose in der Stadt verteilt werden. Dabei ist der Bedarf schon an der Warteschlange vor der Kirche St. Johannis abzulesen. Die Gäste müssen Hartz-IV-Bezieher sein oder den „Karlsruher Pass“ vorlegen. Geduldig warten die Menschen und wandern die einzelnen Stationen ab. Alleine vier regionale Großbäckereien unterstützen die Vesperkirche mit Backwaren und hinzu kommen mehrere hundert Kilogramm Wurst vom Fleischwerk eines großen Verbunds von Lebensmitteleinzelhändlern. Sogar eine Tierärztin komme in den vier Wochen mehrmals vorbei, sagt Hansen. Sie kümmert sich in der kostenlose Tiersprechstunde um die Vierbeiner der Vesperkirchen-Besucher. Sehr gut angenommen worden sei auch das Impfangebot, das man gezielt an die Leute vom Werderplatz gerichtet habe. Rund 40 Personen hätten überwiegend ihre Boosterung und einige wenige ihre Erstimpfung erhalten. Die Disziplin, den vereinbarten Termin einzuhalten, sei hierbei laut Hansen sehr hoch gewesen: „Wir hatten nur einen oder zwei Ausfälle und sind daher sehr zufrieden!“

Unterdessen gibt Brigitte Mangler an die sich in die Warteschlange Einreihenden Kaffee und auf Wunsch etwas Süßes aus, um ihnen das Anstehen angenehmer zu machen. „Seit acht oder neun Jahren, so genau weiß ich das gar nicht mehr“, unterstütze sie die Vesperkirche. Längst erkennt sie Jahr für Jahr viele Gesichter wieder, die zusammen eine Stammkundschaft bilden.

Einige Menschen nutzen das Angebot seit Jahren

Ohne sich ein Urteil über die jeweiligen Hintergründe zu erlauben, sehe man „dann aber doch in die Gesichter und denkt sich, dem geht es offenbar schlechter als noch im letzten Jahr, als er ein bisschen besser ausgeschaut hat“. Im Innenhof der Kirche wird derweil das Essen ausgegeben. Es gibt paniertes Schweineschnitzel, Jägersoße und Spätzle. Die Menschen sind dankbar und höflich, ein kleiner Plausch mit Petra Dermann, die die gefüllten Essensboxen ausgibt, ist immer drin. „Meine Oma hat immer ’vergelt’s Gott’ gesagt und das kann man immer noch sagen“, bedankt sich ein Mann mittleren Alters. Natürlich stimmt ihm Dermann zu. Eine alte Dame passiert den Stand mit den Vespertüten. Sie heiße Angelika und komme schon seit vielen Jahren aus der Weststadt hierher, sagt sie. 70 Jahre sei sie alt und freue sich immer sehr darauf: „Ich lebe alleine und manche kennt man hier im Lauf der Jahre. Es ist schön, sie wiederzusehen.“

Reiner ist drei Jahre jünger und wohnt nicht weit weg vom Werderplatz in der Südstadt. Auch er findet das Angebot gut, denn „der Staat kürzt uns immer die Rente. Ich habe mein Leben lang gearbeitet, aber es kommt nicht viel rum“, ist er enttäuscht. Und legt nach. Seine Miete betrage 450 Euro, wobei ihm „das Amt nur 406 Euro erstattet, das ist unverschämt!“ Britta Hansen beobachtet, wie die Menschen von Hütte zu Hütte ziehen. Immer wieder fällt ihr zu dem einen oder anderen etwas ein.

Sie hofft sehr, dass im nächsten Winter wieder die normalen Abläufe greifen und die Leute in der Kirche selbst essen und verweilen können. „Sie genießen es, sitzen zu bleiben und sich auch einmal bedienen lassen zu dürfen. Und das dürfen sie auch!“

Info

www.vesperkirche-karlsruhe.de