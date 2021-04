Ein 55-jähriger Mann soll am Samstag seinen Kumpel (66) mit einem heißen Bügeleisen angegriffen haben. Ihm wird nun versuchter Totschlag vorgeworfen.

Wie die Polizei mitteilt, waren Opfer und Täter betrunken, als es zu dem Übergriff kam. Nachdem der Geschädigte eingeschlafen war, soll der Beschuldigte ihn an mehreren Körperstellen ein heißes Bügeleisen auf die nackte Haut gedrückt haben. Laut Mitteilung habe er dabei tödliche Verletzungsfolgen zumindest billigend in Kauf genommen.

Dem 66-Jährigen gelang schwer verletzt die Flucht aus der Wohnung in Karlsbad-Ittersbach. Die Polizei konnte den Täter kurz darauf widerstandslos festnehmen. Der Geschädigte erlitt Verbrennungen zweiten und dritten Grades im Gesicht, im Bauchbereich, an den Armen sowie im Genitalbereich. Er wurde noch vor Ort von einem Notarzt in ein künstliches Koma versetzt und per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Verbrennungen verbracht.

Dem Beschuldigten wird versuchter Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Er sitzt mittlerweile in Haft. Zu seinem Tatmotiv gibt es keine Angaben.