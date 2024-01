Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dramatische Rettungsaktion: In der Stadtmitte von Rheinstetten war am Mittwoch um die Mittagszeit ein Mann in einer rund acht Meter tiefen Baugrube verschüttet worden. Nach etwa eineinhalb Stunden gelang es Hilfskräften, den Arbeiter lebend zu befreien.

Augenzeugenberichten zufolge rückte nach dem Unfall ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei am Ort des Geschehens an. Dabei handelt es sich um