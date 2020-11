500 statt der gemeldeten 50 Teilnehmer demonstrierten vor dem Bundesverfassungsgericht gegen coronabedingte Einschränkungen.

Eine für Donnerstagnachmittag im Schlossbezirk angemeldete Versammlung unter dem Motto „Maskenfreier Appell: Unser deutsches Bundesverfassungsgericht muss unsere Grundrechte schützen!“ wurde von der Versammlungsleitung aufgelöst. Um eine geordnete und infektionsschutzgerechte Abwanderung zu gewährleisten, musste die Polizei mehrfach eingreifen.

Die Demonstration war mit zirka 50 Teilnehmern für die Zeit von 14 bis 18 Uhr angemeldet. Nach Genehmigung des Bundesinnenministeriums konnte sie in der Bannmeile des Bundesverfassungsgerichts stattfinden. Nach Schätzungen von Polizei und Stadt Karlsruhe versammelten sich tatsächlich etwa 500 Personen. Versammlungsbehörde und Polizei wiesen wiederholt auf mehrfache Verstöße gegen das Mindestabstandsgebot hin und forderten bei Unterschreitungen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ein. Daraufhin beendete die Versammlungsleitung auf eigene Veranlassung gegen 15 Uhr die Demonstration. Anschließend formierten sich Demonstranten zu einem Aufzug, der kurze Zeit später aufgelöst werden musste. Etwa 150 Personen begaben sich nun zurück zum Bundesverfassungsgericht und mussten von der Polizei mehrfach und unter Androhung von Räumungsmaßnahmen zum Verlassen des Versammlungsortes aufgefordert werden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Personen in Kleingruppen aufgeteilt und der Platz bis 16.40 Uhr von den verbliebenen Teilnehmern schließlich freiwillig verlassen.

Unerlaubte Versammlungen in der Innenstadt

Diese versammelten sich in unterschiedlichen Gruppen im Bereich des Schlossplatzes und in der Innenstadt. Diese Ansammlungen wurden von der Polizei aufgrund der Verstöße gegen die Corona-Verordnung aufgelöst. Dabei mussten zahlreiche Platzverweise ausgesprochen werden. Ein Teilnehmer wurde wegen des Mitführens einer Passivbewaffnung vorläufig festgenommen. Ungefähr 40 Personen sammelten sich aufgrund der Festnahme spontan vor dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz. Im weiteren Verlauf musste die Polizei gegen zahlreiche Personen vorgehen, da diese den ausgesprochenen Platzverweisen keine Folge leisteten. Insgesamt gab es 41 Anzeigen, die Betroffenen wurden von der Polizei kurzzeitig festgehalten. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Gegen 17.30 Uhr beruhigte sich die Situation in der Innenstadt.

Gegendemonstration verläuft friedlich

Eine mit 50 Personen angemeldete Gegendemonstration unter dem Motto „MITdenken statt Querdenken“ begann gegen 13.30 Uhr in örtlicher Nähe mit zirka 100 Teilnehmern. Sie wurde gegen 15 Uhr ohne besondere Vorkommnisse beendet. Zwischen den Demonstrationsteilnehmern kam es zu gegenseitigen Provokationen und Streitgesprächen, weshalb die Polizei die beiden Lager trennen musste. Bundespolizei und das Polizeipräsidium Karlsruhe waren mit rund 100 Beamten im Einsatz. Aufgrund der Situation vor Ort mussten Einheiten aus den umliegenden Polizeidienststellen zusammengezogen werden.