Am Freitagabend gegen 19.15 Uhr sind auf dem Rhein in Höhe des Karlsruher Hafens ein rückwärts aus dem Hafen auslaufender Güterschubverband aus den Niederlanden und ein Sportboot kollidiert. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der 40-jährige Sportbootführer erlitt eine Kopfplatzwunde, zwei weitere Personen im Sportboot, 56 beziehungsweise 36 Jahre alt, trugen Gehirnerschütterungen davon. Alle drei Verletzten mussten in Kliniken eingeliefert werden. Der 34-jährige Führer des Güterschubverbands und dessen weitere Besatzungsmitglieder blieben laut Polizei unverletzt. Bei der Kollision wurde das Sportboot stark beschädigt. An den Güterschiffen entstand lediglich leichter Schaden. Sachschaden insgesamt: rund 50.000 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilte, soll der Sportbootführer unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.