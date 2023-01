Im Verein „Dialog, Integration, Freundschaft Waghäusel“ - kurz DIF - kommen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund auf ehrenamtlicher Basis zusammen. Es geht darum die Integration zu verbessern und Menschen zusammenzuführen.

Dabei lautet die Botschaft des Teams um deren Vorsitzende Ebru Baz klar und deutlich: „Wir engagieren uns für unsere gemeinsame Heimat, für Europa, Deutschland und Baden-Württemberg“. Die 43-jährige Stadträtin und Jungunternehmerin macht deutlich: „Wir stehen gemeinsam für das deutsche Grundgesetz ein, für die Menschenrechte und für eine Gesellschaft der Freiheit, Solidarität, Leistungsbereitschaft und Verantwortung“. Christen, Muslime sowie Anders- und Nichtgläubige würden auf der Grundlage gemeinsamer Werte zusammenarbeiten, zumal sich der Verein klar zu Demokratie, Dialog und Frieden bekenne.

Integrationspreis

„Fremdenfeindliche Tendenzen, Parallelgesellschaften, Extremismus, Zwang und Gewalt haben bei uns keinen Platz“, heißt es seit Anbeginn aus Waghäusel. Tatsächlich hat diese besondere Gemeinschaft in den vergangenen Jahren unglaublich viel bewegt, ist für etliche Kommunen im Land zum Paradebeispiel dafür geworden, wie Integration gelingen kann. Unter anderem werden junge Menschen dabei unterstützt, die deutsche Sprache zu lernen. Neben Naturschutzprojekten, dem „Hoffest der Kulturen“ mit Musik, Tanz und Aktionen, einem Ferienprogramm und Frauenfest organisiert die Gruppe „Comedy macht Schule“. Ausflüge mit Kindern und Jugendlichen gehören zur gelebte Vereinsarbeit des ehrenamtlichen Teams.

Zudem vergibt der Verein alljährlich einen Integrationspreis für eine Einrichtung oder an Personen, die sich durch freiwillige Arbeitsstunden an Schulen, Einrichtungen oder bei Vereinen in uneigennütziger Weise gerade auch bei der Überwindung von Sprachbarrieren einbringen.

Vorbildfunktion

„Sie haben inzwischen eine Vorbildfunktion in der ganzen Region, sind bei Kommunen, Schulen und Einrichtungen als Ideengeber gefragt“, so Oberbürgermeister Thomas Deuschle (CDU) beim Neujahrsempfang, bei dem der Verein geehrt wurde. Alleine in der Großen Kreisstadt Waghäusel mit 23.000 Einwohnern, leben aktuell rund 2.000 Menschen mit Migrationshintergrund aus über 100 Ländern. „Wir werden auch künftig transparent arbeiten und jede Herausforderung mit großer Leidenschaft annehmen, denn Bildung und Sprache ist der Schlüssel für eine gelungene Integration“, so Ebru Baz.