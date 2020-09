Fluggäste, die aus Corona-Risiko-Gebieten am Baden-Airpark landen, können sich im Ankunftsgate des Flughafens auf das Virus testen lassen. Zuständig für die Tests ist die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).

Der Baden-Airpark stellt nur die Infrastruktur zur Verfügung. Bis Ende August wurden 4.609 Tests gemacht. „Zuerst waren es so etwa 500 bis 600 Tests am Tag, danach ging die Zahl sukzessive runter, weil Flüge gestrichen wurden oder pro Flug weniger Passagiere kamen“, so eine KVBW-Sprecherin. In der Regel werden derzeit etwas 150 bis 200 Test pro Tag durchgeführt.

Wenn ein Patienten positiv ist, teilt dass das zuständige Labor dem Gesundheitsamt mit. Dieses ordnet eine Quarantäne an und macht sich an die Nachverfolgung der Kontaktpersonen. Das Labor schickt auch per Post das Ergebnis an die Patienten raus oder man kann sich das Ergebnis auf der Internetseite des Labors anschauen.

Dem Flughafen ist es in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen, dass weder die Mitarbeiter der Servicehotline noch die vor Ort im Baden-Airpark Auskunft zu den Abläufen der Tests oder zu Ergebnissen geben kann.

