Von einem „kurzzeitig erhöhtem Einsatzaufkommen“ aufgrund der heftigen Unwetter berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Durch den Starkniederschlag in Verbindung mit Windböen kam es in Karlsruhe und Ettlingen zu rund 60 Einsätzen. Dabei handelte es sich zum überwiegenden Teil um umgestürzte Bäume, überspülte Fahrbahnen sowie vollgelaufene Keller. Es kam zudem zu kurzzeitigen Sperrungen von zwei Bahnstrecken. Die A5 war ebenso in zwei Bereichen durch große Äste nur eingeschränkt befahrbar. Die Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Karlsruhe und die Feuerwehr Ettlingen waren im Einsatz.