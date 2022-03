Sie ist Unternehmerin, Netzwerkerin, Podcasterin und zählt zu den wichtigsten Frauen in der deutschen Wirtschaft: Tijen Onaran, die in Karlsruhe aufgewachsen ist. Nun wurde sie, pünktlich zum Weltfrauentag, mit einer eigenen Barbie ausgezeichnet.

Die blonde Plastikpuppe mit den Maßen 90-60-90 gilt nicht unbedingt als gendergerechtes Spielzeug. Doch der Hersteller von Barbie und Ken Mattel hat sich gewandelt und mischt auch bei der Geschlechterdebatte mit. Das Unternehmen verleiht bei der „Role-Models-Kampagne“ international erfolgreichen und inspirierenden Frauen eine besondere Auszeichnung in Form einer eigenen Puppe. Neben Tijen Onaran bekommt unter anderem auch Grey’s Anatomy-Erfinderin und Drehbuchautorin Shonda Rimes sowie die britische Make-up-Künstlerin und Gründerin Pat McGrath eine Barbie. Tijen Onaran ist die einzige Deutsche, die dieses Jahr bei der Kampagne ausgezeichnet wird. „Auch Angela Merkel hat eine eigene Barbie. Da bin ich schon geehrt, dass ich nun auch eine bekomme und habe mich unglaublich gefreut“, sagt Tijen Onaran mit RHEINPFALZ-Gespräch.

Politik und Wirtschaft enger verzahnen

Tijen Onaran ist Unternehmerin, Investorin und Autorin. Sie zählt zu den prominentesten weiblichen Gesichtern der deutschen Wirtschaft und engagiert sich als Gründerin von Global Digital Women für die Sichtbarkeit von Frauen und Diversität in der Wirtschaft. Sie und ihr Team begleiten Frauen bei der Gründung, denn gerade einmal knapp 18 Prozent der Start-ups in Deutschland werden von Frauen gegründet. Tijen Onaran, die aktuell mit anderen international tätigen Unternehmerinnen in Dubai ist, unterstützt Frauen auf vielfältige Art und Weise. „Für mehr Diversität in Unternehmen müssen sich die Unternehmen und deren Strukturen ändern - nicht die Frauen“, sagt die 36-Jährige.

Obwohl Diversität, Geschlechtergerechtigkeit, Equal Pay und Empowerment komplexe Themen sind, klingt Tijen Onarans Botschaft an die Kinder simpel: „Ich möchte jungen Mädchen zeigen: Egal, woher du kommst, welche Hautfarbe du hast oder aus welchem Elternhaus du stammst, du kannst deinen Weg gehen! Ich bin davon überzeugt, dass wir Frauen, die als Führungskräfte, Unternehmerinnen oder Gründerinnen an der Spitze stehen, den Weg für andere Frauen ebnen.“

Aufgewachsen ist sie in Karlsruhe in „bescheidenen Verhältnissen“, wie sie sagt und lebt heute in Berlin. Sie habe beruflich verstärkt wieder in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu tun. Denn zunehmend seien es Unternehmen aus diesen Ländern, die sich zum Thema Diversität beraten ließen. Und daran führt auf langer Sicht kein Weg dran vorbei: Am Beispiel der Firma Mattel konnte durch eine Veränderung der Produkte - sprich der Barbie, die es mittlerweile in unterschiedlichen Hautfarben, im Rollstuhl und mit mehr Kilos auf den Rippen gibt - auch ein höherer Umsatz erzielt werden.

Auch Männer müssen sich für Emanzipation stark machen

„Es ist unerlässlich, dass Politik und Wirtschaft enger zusammenarbeiten“, sagt Tijen Onaran mit Blick auf die immer noch großen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Gerade wurde am Equal Pay Day bekannt, dass in Rheinland-Pfalz Frauen immer noch 15 Prozent weniger Geld verdienen als Männer - für die gleiche Arbeit. In Baden-Württemberg beträgt die Differenz sogar 22 Prozent.

Es ist also noch viel zu tun und das auf so vielen Ebenen: Überall auf der Welt sind Frauen in Führungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert. Und tatsächlich heben Mädchen im Alter von fünf bis zehn Jahren seltener die Hand, um etwa die Leitung einer Gruppenaktivität zu übernehmen. Zudem spüren sie schon in jungen Jahren Gegenwind, wenn sie freiwillig mehr Verantwortung übernehmen wollen. Die Influencerin und Netzwerkerin Tijen Onaran nutzt ihre Barbie-Auszeichnung auch, um mehr junge Menschen - und dabei explizit auch Männer - zu erreichen. „Starke und mutige Frauen gibt es auf der ganzen Welt“, ist sie überzeugt.

Info:

www.tijen-onaran.de, Instagram: tijen.onaran, Podcast: Aufsteiger:innen – Der Podcast über den Mut, Erste*r zu sein.