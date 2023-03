Das Azubi-Speed-Dating bringt Ausbildungsplatzsuchende und Unternehmen zusammen. Die von Industrie- und Handelskammer (IHK), Agentur für Arbeit und Handwerkskammer Karlsruhe organisierte Veranstaltung zur Ausbildungsplatzvermittlung ist am Donnerstag, 9. März, von 15 bis 17.30 Uhr im IHK Haus der Wirtschaft, Lammstraße 13-17, in Karlsruhe. Ausbildungsleitungen und Personalverantwortliche von rund 80 Unternehmen aus den Bereichen Banken und Versicherungen, Industrie, Handel, IT, Dienstleistungen, Lager und Logistik sowie Pflege nehmen teil und bieten Ausbildungsplätze in mehr als 70 unterschiedlichen Ausbildungsberufen sowie 19 Studiengängen an. Zielgruppen des Azubi-Speed-Datings sind insbesondere Schülerinnen und Schüler, Jugendliche sowie Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher. Im Vorfeld des Azubi-Speed-Datings können sich Ausbildungsinteressierte über das aktuelle Lehrstellenangebot der Ausbildungsbetriebe informieren. Eine Übersicht der teilnehmenden Unternehmen, ihre Ausbildungsplatzangebote und die jeweiligen Kontaktmöglichkeiten sowie nützliche Tipps für das Vorstellungsgespräch, www.karlsruhe.ihk.de/speeddating.