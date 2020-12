Ein 57-Jähriger hat am frühen Montagabend unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei richtete er einen Sachschaden von rund 14.000 Euro an. Nach Polizeiangaben fuhr der 57-Jährige mit seinem VW-Polo die Franz-Lust-Straße und bog nach links in die Moltkestraße ein. Nach Aussagen von Zeugen ist der 57-Jährige vermutlich bei Rotlicht und hoher Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich eingefahren. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung kam er in der Kurvenfahrt nach rechts von der Straße ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Ampelmast sowie einer Mauer eines Wohnanwesens.

Blutprobe in Klinik

Durch die Kollision wurde der Unfallverursacher verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Fahrer stand zum Unfallzeitpunkt deutlich erkennbar unter Alkoholeinwirkung. Ein Alkoholtest war aufgrund seiner Ausfallerscheinungen nicht möglich, weshalb er in der Klinik Blut und seinen Führerschein abgeben musste. Die Verkehrsgruppe des Polizeipräsidiums Karlsruhe ist dringend auf der Suche nach Zeugen die Angaben über den Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden.