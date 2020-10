Zwei leicht Verletzte, sowie ein Sachschaden von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen in Bruchsal ereignete.

Kurz nach 9.30 Uhr fuhr die 58 Jahre alte Unfallverursacherin die Durlacher Straße in Richtung B35 und wollte links in eine Einfahrt einfahren. Hierbei übersah sie die in entgegengesetzter Richtung fahrende BMW-Fahrerin und prallte mit dieser zusammen.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Vom Rettungsdienst wurden die beiden Unfallbeteiligten zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.