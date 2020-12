Einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursachte in der Nacht auf Dienstag ein 22-jähriger Autofahrer, als er auf der B36 aufgrund von Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke fuhr. Der junge Mann war kurz nach Mitternacht mit seinem Lexus in Richtung Leopoldshafen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Neureut-Süd wechselte er auf die linke Spur, um ein vorausfahrendes Auto zu überholen. Er kam jedoch aufgrund der glatten Fahrbahn in Kombination mit der daran nicht angepassten Geschwindigkeit ins Rutschen und landete in der Mittelleitplanke. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von etwa 11.000 Euro.