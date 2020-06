Weil ein unbekannter Lkw-Fahrer auf der Südtangente kurz vor der Weiherfeldbrücke bei Karlsruhe in Fahrtrichtung Pfalz ein Metallteil verloren hat, kam es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr zu einem Unfall. Ein unmittelbar nachfolgender schwarzer Mercedes fuhr unbeschadet darüber. Der dahinter befindlichen Honda-Fahrerin gelang es laut Polizeibericht jedoch nicht mehr auszuweichen. Die 30-Jährige überfuhr das Metallteil mit ihrem rechten Vorderreifen. Dieser platzte, weshalb die Geschädigte gezwungen war, am Seitenstreifen anzuhalten. Nach Angaben der Geschädigten handelte es sich bei dem Lastwagen um ein kleineres Modell mit grauem Kippaufbau, eventuell ein Baustellenfahrzeug. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 666-3411 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.