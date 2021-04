Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer verlor am Dienstag gegen 11.20 Uhr in der Südbeckenstraße offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW und schleuderte gegen einen geparkten Lkw. Er und sein 22 Jahre alter Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Am Lkw wurde der linksseitige Tank aufgerissen, es liefen geschätzte 900 Liter Dieselkraftstoff aus und gelangten in die Kanalisation. Der Pkw musste mit einem Totalschaden bei einem Schätzwert von 10.000 Euro abgeschleppt werden. Am Lkw entstand - neben dem Schaden durch ausgelaufenen Kraftstoff von noch unbekannter Höhe - weiterer Schaden von etwa 8.000 Euro.