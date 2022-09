Ausflugstipp: Auf dem neuen Erlebnispfad gibt es auf einem Kilometer viel zu entdecken. Ausflügler erleben an elf verschiedenen Stationen, was die Rheinauen so einzigartig macht.

Und plötzlich fühlt man sich fast ans Mittelmeer versetzt. Denn die Pflanzen erinnern an die Umgebung, wie man sie aus südlichen Gefilden kennt: Karger Bewuchs, hohe Temperaturen und trockenes Gebüsch, das bereits damit begonnen hat, seine Blätter abzuwerfen. Der trockene Sommer hat den Eindruck zeitweise noch verstärkt.

60 Grad im Sommer auf der „Brenne“

Mitten in den Rheinauen - kaum 100 Meter entfernt vom satten Grün eines Altrheinarms - eine solch steppenartige Fläche zu finden, verwundert durchaus. „Brenne“ nennen die Experten eine solche Fläche, auf der es im Sommer 60 Grad heiß werden kann. Hier leben und gedeihen mitten im „Badischen Dschungel“ einige Hitze-Spezialisten: Dünen-Sandlaufkäfer, Ödlandschrecke, Eidechsen, Steppen-Wolfsmilch und Mauerpfeffer.

Der neue Auenerlebnispfad beim Naturschutzzentrum Rappenwört ist mit1,3 Kilometern Länge zwar relativ kurz, an elf verschiedenen Stationen wird aber sehr viel von dem gezeigt, was die Rheinauen so einzigartig macht. Eine Stunde sollte man sich mindestens Zeit nehmen, doch es lassen sich auch locker zwei und mehr Stunden sinnvoll füllen. Denn zu entdecken gibt es viel, wie Andreas Wolf, Geschäftsführer des Naturschutzzentrums, betont.

Die heutigen Auenwälder des Rheins entstanden vermutlich vor mehr als 11.000 Jahren und bis Tulla damit begann, den Rhein zu begradigen, säumten sie den Fluss links und rechts des sich immer wieder verändernden Hauptbetts. Ständig wiederkehrende Überschwemmungen sind Voraussetzung für eine intakte Auenlandschaft. Doch mit dem Ausbau des Rheins gingen rund 90 Prozent der ursprünglichen Auenflächen verloren.

Mit dem schon vor Jahren beschlossenen, integrierten Rheinprogramm sollen zumindest die noch verbliebenen Flächen erhalten werden. So auch in Rappenwörth, wo ein Polder - also eine Überflutungsfläche - entsteht, die mehrmals jährlich unter Wasser stehen wird. Dass sich dieser Aufwand lohnt, zeigt der Auenerlebnispfad sehr anschaulich. Der schier unfassbare Reichtum an Tier- und Pflanzenarten wird thematisiert, es darf gestaunt und auch ein bisschen geraten werden.

Vogelstimmen auf Knopfdruck

Hier, in direkter Nachbarschaft zum Naturschutzzentrum, nistet beispielsweise der Pirol. Ein auffälliger, gelber Vogel, den viele Menschen nur noch aus Büchern kennen. Den wohlklingenden Gesang des Pirols, der auch Maskottchen des Erlebnispfads ist, kann man sich an der zweiten von insgesamt elf Stationen per Knopfdruck anhören. Wer Glück hat, kann ihn anschließend auch „in echt“ aus dem allgemeinen Vogelgezwitscher heraushören kann. So wie die anderen Vögel, die vorgestellt werden und die unterschiedliche „Stockwerke“ des Auenwalds bewohnen. Der Pirol baut sein Nest ganz oben, in den Baumkronen, der Zilpzalp nistet unten, auf dem Waldboden. Irgendwo dazwischen sind mit etwas Geduld und geübtem Blick auch die Nester von Singdrossel, Schwanzmeise und Zaunkönig zu finden.

Tag der offenen Tür am Sonntag

Alle Stationen sind mit interaktiven Schautafeln ausgestattet, die ausschließlich mit Hilfe von Sponsorengeldern errichtet wurden. Denn aus dem eigenen Budget, wäre das nicht zu finanzieren gewesen. „Die Schließungen während der Pandemie haben uns richtig viele Einnahmen gekostet“, sagt Wolf und hofft, dass das Naturschutzzentrum, auch dank des Auenerlebnispfads wieder mehr Menschen anlocken wird. Beispielsweise am kommenden Sonntag, wenn das Naturschutzzentrum mit einem Tag der offene Tür seinen 25. Geburtstag feiert.