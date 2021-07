Wie in den zurückliegenden Jahren üblich nutzen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) auch in diesem Jahr die Sommerferien, um das innerstädtische Schienennetz zu ertüchtigen. So werden ab Donnerstag, 29. Juli, unter anderem Weichen am Hauptbahnhofs-Vorplatz, Gleise in der Poststraße sowie das Gleisdreieck Rüppurrer Straße/Ettlinger Straße ausgetauscht.

Dies hat zur Folge, dass bis zum Ende der baden-württembergischen Sommerferien am 13. September von der Ebertstraße, beziehungsweise dem Albtalbahnhof, keine Bahnen in Richtung Hauptbahnhof und dann von dort weiter in Richtung Stadtmitte fahren werden. Alle Bahnen werden entsprechend umgeleitet.

Da zudem weiterhin das Karlstor gesperrt ist, fahren auch keine Bahnen durch die Karlstraße in Richtung Europaplatz, beziehungsweise vom Europaplatz zum Hauptbahnhof. Wer am Hauptbahnhof ankommt, muss für die Weiterfahrt grundsätzlich in Busse umsteigen oder auf Leihfahrräder setzen, deren Kontingent dieser Tage nochmals deutlich aufgestockt wurde. Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs müssen in den kommenden knapp sieben Wochen auf vielen Strecken spürbar mehr Zeit für den Weg in die Stadt oder zum Arbeitsplatz einrechnen.

Umleitungen auch für Autofahrer

Doch auch Autofahrer müssen sich nochmals umstellen, denn am Ettlinger Tor werden in den Ferien die Schienen für die künftige Tram-Trasse durch die Kriegsstraße eingebaut, der Verkehr ist dort in Nord-Süd-Richtung bis Ferienende ebenfalls unterbrochen. Aus diesem Grund wird auch vorübergehend die Buslinie 10 eingestellt, mit der bisher vom Hauptbahnhof in Richtung Ettlinger Tor und Marktplatz gefahren werden konnte.

Ersatzbusse bis Mitte September

Stattdessen werden die neuen Ersatzbuslinien 11, 12 und 13 eingerichtet. Die Linie 11 fährt als Ersatz für die Tramlinien 3 und 4 durch die Karlstraße vom Hauptbahnhof zum Europaplatz, die Linie 12 vom Hauptbahnhof durch die Ettlinger Straße bis zum Staatstheater und dann weiter zum Kronenplatz, die Linie 13 als Ersatz der Tramlinie 2 und der S-Bahnen S1/11, S4, S7 und S8 vom Hauptbahnhof durch die Rüppurrer Straße zum Kronenplatz.

Die Linien S1/11 und S52 werden ab dem Albtalbahnhof durch die Karlstraße und ab der Mathystraße weiter in Richtung Staatstheater bis zum Kronenplatz umgeleitet, ehe es von dort durch die Fußgängerzone in Richtung Westen geht. Die S4 fährt auf den Spuren der Tramlinie 2 ab dem Albtalbahnhof in Richtung ZKM und biegt später nach Osten in Richtung Staatstheater und Kronenplatz ab.

Baustellen-Infos können bei Bedarf im Internet unter KVV.de heruntergeladen werden.