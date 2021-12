Die Turmbergbahn in Durlach fährt den gesamten Silvestertag, Freitag, 31. Dezember, nicht. Hintergrund ist die von der Stadt Karlsruhe unter anderem für den Silvestertag bis zum Neujahrsmorgen verhängte Allgemeinverfügung, nach der ein Alkoholkonsum-, Pyrotechnik- und Verweilverbot auf dem Turmberg gilt. In Absprache mit dem Stadtamt Durlach haben sich daher auch die Verkehrsbetriebe Karlsruhe, als Betreiber der Turmbergbahn, entschieden, den Betrieb am Silvestertag pausieren zu lassen. Am darauffolgenden Wochenende, 1. und 2. Januar, kann die Bahn für Ausflüge auf den Turmberg dann wieder regulär zwischen 10 und 18 Uhr genutzt werden.