Der Hafen Karlsruhe hat das Jahr 2020 mit einem Umschlagsminus von 10,1 Prozent abgeschlossen. Das Minus ist aber laut Hafenchefin Patricia Erb-Korn nicht pandemiebedingt. 0,7 Millionen Tonnen Güter weniger wechselten im eigentlichen Rheinhafen (Rheinkilometer 359,90) und im Ölhafen der Raffinerie (Rheinkilometer 367,48) über die Uferkante.

Damit liegt der Hafen der Fächerstadt im vorderen Mittelfeld in Baden-Württemberg. Heilbronn verzeichnet für das Jahr 2020 sogar 20,7 Prozent Rückgang, Mannheim 11,7 Prozent. Nur der kleine Hafen in Kehl (+ 3,5 Prozent) vergrößerte sein Umschlagsvolumen. Dennoch sind die absoluten Mengen in Karlsruhe weiterhin groß: Etwas mehr als 6,25 Millionen Tonnen Güter, im Fächerstadt-Hafen nicht so sehr viele Container, sondern überwiegend Mineralölprodukte, wurden verladen.

Zugenommen haben die Mengen im Bereich der sogenannte „Sekundärrohstoffe und Abfälle“ - das ist recycelbarer Müll, der in den Häfen aufbereitet und dann wiederverwendet wird. Im Karlsruher Rheinhafen ist es neben Bauschutt vor allem das Altmetall, das sicht- und hörbar auf sich aufmerksam macht. Nicht nur, dass sich gleich an mehreren Stellen meterhohe Schrottberge auftürmen, die Verladungen machen auch sehr viel Lärm – was für ein ausgewiesenes Industriegebiet wie den Rheinhafen jedoch kein Problem darstellt. Karlsruhes Hafenchefin Patricia Erb-Korn freut sich über diesen Wandel hin zum Recycling-Standort: „Wir sind froh über diese Unternehmen, die im weitesten Sinne etwas für die Umwelt tun“. Den zehnprozentigen Rückgang des Vorjahres sieht sie nicht so sehr pandemiebedingt, weil er hauptsächlich auf weniger Anlieferung von Steinkohle für das Rheinhafendampfkraftwerk zurückgeht: „Da macht sich so langsam der Energiewandel bemerkbar“, so Erb-Korn,. „2020 ist für uns so schlecht nicht gewesen“, relativiert sie.

Die etwas mehr als einwöchige Schließung des Karlsruher Hafensperrtors wegen Hochwassers im Februar 2021 haben die Rheinschiffer inzwischen schon wieder aufgeholt. Die große Schließkonstruktion avancierte in dieser Zeit für ein paar Tage zum Top-Ausflusgziel für Spaziergänger. Nur etwa alle fünf Jahre kommt es seit seiner Fertigstellung 1987 zu einer Schließung des Tors, das vor allem die industriellen Hafenanlagen vor Wasserschäden schützen soll. Der Karlsruher Rheinhafen wird aller Voraussicht nach 2021 seine Stellung als Nummer zwei in Baden-Württemberg knapp hinter Mannheim behaupten können.