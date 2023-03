Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zahl der an Corona erkrankten Patienten bleibt in den Karlsruher Kliniken – trotz hoher Infektionszahlen – auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Am Städtischen Klinikum waren am Freitag nur noch elf Patienten in der COVID-Allgemeinstation untergebracht, so wenige wie schon lange nicht mehr. Andere Kranke bereiten mehr Sorgen.

Hinzu kamen allerdings noch drei Kinder in der pädiatrischen Allgemeinstation. Die ViDia-Kliniken meldeten 24 weniger stark erkrankte Patienten, auf den Intensivstationen beider Kliniken lagen sieben