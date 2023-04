Wer konnte denn auch ernsthaft damit rechnen, dass es ausgerechnet im April in unseren Breiten regnen könnte? Das hatten wir doch seit Jahren nicht mehr.

Auch dass ein Auto wegen angekündigter Regenschauer in der Garage stehen bleibt, erschließt sich dem unbedarften Leser nicht unbedingt. Im vorliegenden Fall geht es aber nicht um einfache Autos, sondern um museale Fortbewegungsmittel und so hat die schlechte Wetterprognose jetzt dazu geführt, dass der Oldtimer-Korso „Tribut an Carl Benz“, zu dem für Sonntag mehr als 400 Oldtimer angesagt waren, kurzfristig abgesagt wurde. Dem in Mühlburg geborenen Auto-Pionier Carl Benz kann auch in diesem Jahr nicht angemessen gehuldigt werden. Das Fest der Sinne, das heute und morgen in der Karlsruher Innenstadt gefeiert wird, ist somit um eine Attraktion ärmer, wird ansonsten aber stattfinden. Auch Spezialitäten aus der Pfalz sollen dabei an einigen der rund 30 Ständen angeboten werden. Doch allein wegen „Spezialitäten aus der Pfalz“ muss natürlich niemand von West nach Ost den Rhein überqueren. Dann schon eher wegen des Stoffmarkts Holland und anderer Attraktionen, die es zu Genüge gibt. Zumal es zumindest heute bis in den Abend hinein trocken bleiben dürfte.

Abgebaut

Das Karlsruher Kult-Kino Schauburg wird mit neuen Kinosesseln bestückt. Nach 16 Jahren „im Dienst“ waren die alten Sessel zumindest teilweise ordentlich durchgesessen. Am Montag konnten sich Filmfreunde nun einen Teil der Schauburggeschichte sichern und Sitze mit nach Hause nehmen. Was auch rege genutzt wurde. Die „Last Picture Show“, an deren Ende die 350 Sessel abmontiert und mitgenommen werden konnten, war jedenfalls binnen kürzester Zeit ausverkauft und nachdem der Vorhang sich geschlossen hatte, wurde eifrig damit begonnen, Schrauben zu lösen und die guten Stücke nach draußen zu transportieren. Wer die Marienstraße kennt, wo die Schauburg ihren Wohnsitz hat, kann sich ausmalen, dass es da eng und auch etwas chaotisch zugegangen ist. Der große Saal der Schauburg war jedenfalls am Ende der Veranstaltung weitgehend leer und nun kann in den kommenden Wochen der Boden des großen Saals renoviert und problemlos mit neuer Bestuhlung bestückt werden. In Bambi und Cinema, den beiden kleineren Kinos der Schauburg, läuft das Programm derweil weiter.

Abgeholzt

Da hat das Karlsruher Forstamt mal eben mehrere Dutzend Bäume fällen lassen und so etwas geht in unseren Zeiten eigentlich nicht mehr ohne Widerspruch. Schon gar nicht, wenn dies am Karlsruher Hausberg, dem Turmberg, passiert. Prompt meldeten sich Menschen, die solch ein Vorgehen nicht dulden mochten. Aber wie es nun mal so ist, Bäume werden in diesen, oben schon zitierten Zeiten nicht einfach so umgesägt, da gibt es meist gute Gründe. Im vorliegenden Fall handelte es sich um Eschen – Stichwort: Eschentriebsterben – die stark geschädigt an neuralgischer Stelle neben der Straße standen. Klar darf man bedauern, wenn Bäume gefällt werden, doch andererseits gab es vor gerade mal drei Monaten den Fall in der Karlsruher Waldstadt. Während eines Sturms wurde eine Spaziergängerin von einem umstürzenden Baum getötet. Damals wurde schnell die angeblich mangelhafte Pflege der Bäume beklagt und das großflächige Fällen vieler Bäume am Wegesrand gefordert. Nun hat das Forstamt also reagiert, ehe es zur Tragödie kam. Es scheint jedoch wohl nicht ganz einfach zu sein, in diesen Zeiten immer und überall genau das Richtige zu tun.