Gabentisch in Karlsruher Stadtteil Mühlburg versteht sich als Ergänzung zu den Tafeln

Es ist ein etwas ungewöhnlicher Anblick. In der Unterführung am Kühlen Krug im Karlsruher Stadtteil Mühlburg befinden sich Stände mit reichlich Lebensmittel. Milch in großen Packs, Wasser, Kekse, Gemüse, Obst, Wurst, Apfelsaft, Joghurt, Dosensuppe und etliches mehr. Diszipliniert stehen die Menschen im mittlerweile üblich gewordenen Sicherheitsabstand an. Viele tragen Atemmasken, ebenso die Personen, welche die Lebensmittel für die Bedürftigen einpacken.

Oft sind Unterführungen als Angsträume verschrieen. Doch montags bis freitags zwischen 16.30 und 18 Uhr ändert sich dies an der Unterquerung der viel befahrenen Straße Richtung Pfalz und dem Stadtteil Grünwinkel völlig. Dann wird dort ein kostenloser Gabentisch in Zeiten der Corona-Krise aufgebaut und der düstere Ort wirkt auf einen Schlag sehr belebt. Eine Schar von Engagierten ohne Anschluss an einen Verein oder eine karitative Organisation fand sich über facebook zusammen und organisiert nun seit Beginn der Pandemie die Lebensmittelausgabe.

Die Bereitschaft zu helfen ist groß

Sibylle Müller ist von Anfang an dabei. Die Hausfrau aus Hagsfeld hatte einfach das Bedürfnis zu helfen. Zumal die Tafelläden in Karlsruhe ihre Pforten geschlossen hatten. Mittlerweile haben einige jedoch wieder geöffnet. „Wir sehen uns als Ergänzung zur Tafel. Irgendwo müssen Menschen mit kleinem Portemonnaie ja Unterstützung erhalten. Wir machen das gerne. Ich sage mal so: Wir stehen auf der Sonnenseite, da kann man ruhig auch etwas zurückgeben und die Leute sind sehr dankbar“, erklärt Sibylle Müller. Viele Ehrenamtlichen machen mit. Auch Flüchtlinge der nahen Außenstelle der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Grünwinkel helfen mit. Gerade kommt eine Frau aus Ettlingen vorbei, die einen vollgepackten Beutel mit Lebensmitteln bringt. Sie sei eigens hierhergefahren, um das Projekt mit Spenden zu unterstützen. Ebenso eine ältere Frau aus dem Stadtteil, die eine große Tüte mit Suppen, Wasser, Nudeln, französischen Madeleines und von ihr selbstgenähte Masken vor die Treppen der Unterführung an der Wichernstraße stellt. Durch facebook hatte sie von dem Projekt „Karlsruhe West hilft Bedürftigen“ erfahren. „Uns geht es gut, da versteht es sich von selbst, dass man hilft“, meint sie schulterzuckend.

Vor allem Privatleute sind es die spenden. Supermärkte eher weniger, da viele ohnehin schon mit den Tafeln kooperieren. Selbst einen Kühlschrank hat Jemand in der Garage in der Nähe des Gabentisches bereitgestellt. Neben der Unterführung in Mühlburg gibt es noch vier weitere Spendenplätze in der Fächerstadt. Was übrig bleibt, geht von Mühlburg an den Spendenplatz am Werderplatz in der Südstadt. Unterführungen habe man bewusst gewählt, weil sich dort seit jeher Obdachlose treffen, die in Zeiten der Covid-19-Krise zu den besonders vulnerablen Gruppen zählen. Auch seien die Leute „unten“ weniger auf dem Präsentierteller, wenn sie Schlange stehen, so Müller.

Verteilung am Gabentisch ist gerechter

Bis vor Kurzem war das Projekt Gabenzaun noch ohne ehrenamtliches Personal vor Ort über die Bühne gegangen. Anonym wurden die Lebensmittel in der Unterführung deponiert. „Das hat aber nicht so gut funktioniert. Es gab immer wieder Vandalismus. Man hat oft Lebensmittel und Verpackungsmüll in der Günther-Klotz-Anlage gefunden. Dann gab es Leute, die haben ganz viel genommen und den Anderen nicht mehr viel übrig gelassen“, berichtet Mit-Organisatorin Müller. Seit es nun eine soziale Kontrolle gebe, funktioniere das Procedere deutlich besser und die Verteilung sei gerechter. Jeder der kommt, wird bedient.

Ein älterer Mann mit einem KSC-Käppi steht in der Schlange. Ob er etwas Bestimmtes benötigt? „Ganz ehrlich, ich bin dankbar über alles, was ich kriegen kann“, meint er und öffnet ungefragt seinen Geldbeutel. „Gucken sie mal, das ist alles, was ich noch habe“ und deutet auf einige wenige Euro-Münzen und viele roten Cents in seinem Portemonnaie. Auch eine 48-Jährige aus Neureut reiht sich in die Schlange ein. Sie erklärt bereitwillig die für sie etwas komplizierte Situation. „Ich bin eigentlich Kundin der Tafel am Rheinhafen, die hat allerdings geschlossen. Ich könnte nun zur Tafel in Beiertheim gehen, die mittlerweile wieder geöffnet hat. Aber da ich nur ein Kärtchen für den Rheinhafen habe, habe ich keine Berechtigung für Beiertheim. Beides geht nicht.“ Über das Angebot in Mühlburg freut sie sich nun umso mehr. Über facebook hatte auch sie davon erfahren. Zu den Helfern zählt auch der 50-Jährige Adrian. Der studierte Künstler findet es selbstverständlich, dass man bei dem sozialen Projekt mitmacht. „Da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Wer ein Herz hat, ist dabei“, meint er mit Nachdruck.