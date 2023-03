Eigentlich wollte Theaterlegende Claus Peymann diese Woche mit Peter Weibel und dem Literaturwissenschaftler Jan Knopf über Gesellschaftsbilder debattieren. Über den Gegensatz zwischen analogem und virtuellem Erlebnis. Also – vereinfacht gesagt - den Unterschied zwischen Theatersessel und Bürostuhl. Bühne und Bildschirm. Doch Peter Weibel starb vor wenigen Tagen. Peymann kam trotzdem nach Karlsruhe. Aus dem geplanten Dreiergespräch wurde ein Dialog. Im Vorfeld hatte Peymann ein kleines Geheimnis verraten, nämlich dass er auf Zugfahrten durch die Lande gerne einen Zwischenstopp in Karlsruhe einlegt. Die Nähe von Hauptbahnhof und Zoo sei der Grund. Er habe immer genossen, den Löwen im Zoo einen Besuch abzustatten, denn auch er fühlte sich unter den Regisseuren wie ein Löwe, der neue Wege ging. Nun sind aber auch die Löwen im Karlsruher Zoo schon geraume Zeit tot. Doch auch in diesem Fall ließ sich Peymann nicht abschrecken und stattete auch dem löwenlosen Zoo einen Besuch ab. Und wer Zoodirektor Matthias Reinschmidt kennt, weiß dass er sich solche „Elfmeter“ nie entgehen lässt. Flugs bekam Peymann eine Ehrenkarte für den Zoo und bei nächster Gelegenheit wird er wohl auch eine Ehrenpatenschaft für ein Tier im Zoo übernehmen.

Neue Aussichtsplattform für den Zoo

Wenn man schon mal im Zoo ist, dann lohnt schon bald ein Blick in die neue Afrikasavanne, die bis Sommer fertiggestellt sein soll. Dann wird es ein neues, sprichwörtliches Highlight geben, denn eine Aussichtsplattform soll dann den Blick von oben ermöglichen. Wie schon im Exotenhaus können dann auch hier Besucher in die dritte Dimension vorgestoßen. Der Blick auf die Savanne in Augenhöhe mit den Giraffen. Und weitgehend ohne Zäune und Gitter, mit eher fließenden Grenzen. Und natürlich wieder mit Giraffen. Die drei „Karlsruher“ Giraffen sind seit anderthalb Jahren im Opelzoo in Kronberg untergebracht, allerdings nur zwei von ihnen sollen nach Ende der Bauarbeiten wieder nach Karlsruhe kommen. Die dritte bleibt in Kronberg, wo demnächst ein Giraffenbulle erwartet wird. Das wiederum ist auch spannend für Karlsruhe, Es könnte sein, dass sich Mitte, Ende kommenden Jahres im Zoo langbeiniger Nachwuchs einstellen wird.