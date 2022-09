Das lange Wochenende steht vor der Tür und nicht nur rund um den Pfälzerwald gibt es viele Angebote für Ausflüge. Auch die Gemeinden im Schwarzwald haben für den Herbst einiges angekündigt. Eine Auswahl.

In der Murgtalgemeinde Gernsbach gibt es eine lange Puppenspiel-Tradition. Von Oktober bis Januar wird dort das Puppentheater-Festivals ausgerichtet. „Annis Schwarzwald Geheimnis“ ist ein Angebot, das den Trend der Escape Rooms mit einer Schnitzeljagd in der Natur des Schwarzwalds verbindet und nun ganz neu auch in Gernsbach zu finden ist: Zusammen mit „Anni“, dem Schwarzwald-Maskottchen gilt es, knifflige Rätsel zu lösen. Der Rucksack für Annis Schwarzwald Geheimnis kann nach Voranmeldung für 25 Euro bei der Tourist-Information ausgeliehen werden. Das Angebot ist für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren und für Gruppen mit bis zu 5 Kinder pro Rucksack geeignet. Die Tour startet am Wanderparkplatz im Igelbachtal hinter dem Freibad und dauert 3 bis 4 Stunden. Eine entsprechende Tour wird auch in Baiersbronn angeboten. Infos und Anmeldung unter www.gernsbach.de, 07224 64446, touristinfo@gernsbach.de.

Sammler im Unimogmuseum

Unter dem Motto „Tischbahn trifft Unimog“ treffen sich am Samstag, 8. und Sonntag, 9. Oktober im Unimog-Museum die Mitglieder der Fahrgemeinschaft Tischeisenbahn, um ihre Schätze aus 120 Jahren Modellbahngeschichte zu präsentieren. Rund 60 Sammler alter Spielzeugbahnen aus Deutschland, Frankreich, Portugal und der Schweiz sind dabei. Die ältesten Raritäten, die noch mit Uhrwerk und echtem Dampf betrieben wurden, stammen aus Kaisers Zeiten. Dazu gibt es Verkaufsstände für Modelle und Fachliteratur. Mehr Infos: 07225 981310, info@unimog-museum.de, www.unimog-museum.de.

Beim Festival der Märchenerzähler in Baiersbronn stehen am Donnerstag, 6. und Freitag, 7. Oktober um 14.30 Uhr zwei Märchenspaziergänge auf dem Programm. Eine Abendveranstaltung versammelt an beiden Tagen von 18.30 bis 21.30 Uhr acht Märchenerzähler im Baiersbronner Rosensaal, deren Vortrag von klassischer Gitarren- und Flötenmusik umrahmt wird. Sie entführen mit ernsten und humorvollen Geschichten an zwei Abenden in die faszinierende Welt der Märchen. Erstmals gibt es für alle Interessierten am 7. Oktober um 14 Uhr auch das Kennenlernseminar „Erzählen lernen“. Die Teilnahme an den Abendveranstaltungen und den Märchenspaziergängen ist kostenlos, eine Anmeldung bei der Baiersbronn Touristik ist erforderlich unter www.baiersbronn.de, 07442 84140.

Unter dem Motto „gemeinsam sind wir wild“ können am Samstag, 8. Oktober Großeltern und am Sonntag, 9. Oktober Eltern gemeinsam mit ihren Nachwuchs die Wildnis rund um Baiersbronn entdecken. Mehr Infos zu diesen und weiteren Angeboten gibt es unter: www.nationalpark-schwarzwald.de. Außerdem sind zahlreiche geführte Wandertouren im Herbst angekündigt. In Michelbach/Gaggenau werden am Sonntag, 9. Oktober, vier geführte Wandertouren angeboten. Infos bei der Tourist Info Gaggenau, 07225 962444.

Wandern in der Dämmerung

In Baiersbronn gibt es am Donnerstag, 13. Oktober, eine Wanderung durch das Reichenbachtal zu Metzgerei Koch. Dort kann gekostet und gekauft werden. Infos unter www.kulinarischer-wanderhimmel.de. „Über Stock und Stein“ führt eine Familienwanderung in Forbach Sonntag, 16. Oktober. Die Tour ist 6 Kilometer lang. Einen „Sonnenuntergang auf der Badener Höhe“ ist in Herrenwies, am Samstag, 5. November zu sehen. Für die 10 Kilometer lange Tour ist eine Taschen- oder Stirnlampen erforderlich, denn es wird in der Dämmerung gelaufen. Anmeldung unter 07228 9699518, doropolle@gmail.com