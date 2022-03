Die Nachfrage nach alternativen Wohnformen wie einem Tiny House wächst stetig. Längst hat auch die Industrie den Trend zum reduzierten Wohnen erkannt. Vom 1. bis 3. Juli zeigen die Aussteller auf der Messe „New Housing - Tiny House Festival“, was der Markt so alles hergibt.

Ob minimalistischer Lebensstil, als Rückzugsort, Altersresidenz oder Homeoffice: Der Trend geht zum kleiner Wohnen und Tiny Houses erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Wer sich für die alternative Wohnform interessiert, kann im Juli in den Messehallen Karlsruhe einen Eindruck der Tiny House-Industrie gewinnen. Laut Veranstalter kommen auf Europas größtem Tiny House-Festival Hersteller, Zulieferer, Selbstbauer, Vereinen und Verbänden zusammen.

Dorf aus über 20 Tiny Houses

„Mehr als 20 Tiny Houses können live besichtigt werden, um dem Traum nach dem kleinen Eigenheim noch näherzurücken“, kündigt Projektleiter Frank Thieme an. Auf dem Freigelände, im begrünten Atrium inmitten der vier Messehallen, wird ein Tiny-House-Dorf entstehen.

Hersteller stehen für Fragen zur Verfügung und geben Informationen aus erster Hand. Mit dabei sind Aussteller aus ganz Deutschland, darunter Schwörer Haus, die deutsche Tiny House Manufaktur und Heinz Dieckmann. Erstmals präsentieren sich auch Aussteller aus dem europäischen Ausland, beispielsweise aus Lettland oder Polen. Angekündigt sind Häuschen auf Rollen und Modulbauten.

Ebenfalls auf dem Messeprogramm stehen Fachvorträge sowie Tipps und Tricks rund um den Bau von Tiny Houses, minimalistischen Wohnen oder baurechtlichen Fragestellungen. „Vor allem der Wunsch nach persönlichem Austausch und entspanntem Networking ist in der Tiny House Community in den vergangenen Monaten gestiegen. Unser Festival unter freiem Himmel und im Grünen ist dafür der ideale Ort, um sich entspannt mit Gleichgesinnten auszutauschen. Bei uns finden Besuchende die richtigen Ansprechpartner für ihren minimalistischen, alternativen Lebensstil“, so Thieme.

Neu in 2022 wird außerdem die Ausstellung im Eingangsbereich der Messe sein. Dort präsentieren unter anderem Tiny House Vereine und der Tiny House Verband, zu dem die Messe Karlsruhe als Gründungsmitglied zählt, ihre Arbeit.

Info

Messe „New Housing - Tiny House Festival“ vom 1. bis 3. Juli 2022 in der Messe Karlsruhe. Ticketpreise sind noch nicht bekannt. Infos zum vorläufigen Programm und den Ausstellern unter www.new-housing.de