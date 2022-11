Vegane Hanfleckerli, Fahrradanhänger, Hundeurlaub: Rund 190 Aussteller sind bei der Haustiermesse „Tierisch gut“ vertreten. Herrchen und Frauchen finden bei ihnen am 12. und 13. November alles rund um Hund, Katze und Co. Ein Schwerpunkt der Messe: Nachhaltigkeit bei Tierprodukten.

Angekündigt sind eine große Vielfalt an Futter- und Pflegemitteln, Accessoires und Zubehör für Hunde und Katzen sowie Angebote rund um die Gesundheit und das Reisen mit den Vierbeinern. Dabei werden auch gesellschaftliche Trends aufgenommen, wie die Haustiermessen-Veranstalter mitteilen. So spielt auch bei den Haustieren das Thema „Nachhaltigkeit“ eine große Rolle. Ein Beispiel: Kauartikel für Hunde aus abgeworfenen Hirschgeweihen sind besonders langlebig und kommen ohne Verpackung aus.

Der Karlsruher TierTisch (KATT e.V.) ist eine Tafel für bedürftige Tierbesitzer. Bei der Messe können Besucher und Aussteller an verschiedenen Sammelstationen oder am Stand des KATT in der Katzenhalle Futter und gut erhaltenes Zubehör spenden. Unter nachhaltigen Gesichtspunkten agiert auch das Unternehmen Growas: Die Produkte werden in Zusammenarbeit mit nahe gelegenen Werkstätten für Menschen mit Behinderung gefertigt, alle Partner sind regional ansässig und auf Plastikverpackungen wird verzichtet.

Keine Plastikverpackung für’s Lieblingsspielzeug

Auch die Weltneuheit „Schnoolie“ wurde komplett in Deutschland produziert und wird durch seine Auffüllbarkeit zu einem langlebigen Produkt. Beim „Schnoolie“ handelt es sich um ein handgroßes „Belohnungslabyrinth“ für Hunde. Umweltfreundlichkeit spielt auch beim Thema Reisen mit dem treuen Begleiter eine Rolle: Novasol bietet mehr als 16.500 haustierfreundliche Urlaubsadressen europaweit an und richtet sich damit an Familien, die mit Hund, Katze & Co. verreisen wollen – und das gerne auf nachhaltige Weise.

Auch die Produkte von DoggyTourer tun der Umwelt Gutes: Das Unternehmen aus Straubenhardt präsentiert in Deutschland produzierten Fahrradanhänger mit denen der Transport des Vierbeiners auch ohne Auto gelingt. Nacani ist mit einem Angebot aus Hanfleckerlis und Hanfölen mit natürlichem CBD-Gehalt auf der Haustiermesse vertreten. Zudem sind die Produkte getreide- und glutenfrei. Den Veganismus-Trend wird mit einer veganen Sorte der Hanfsnacks mit reifen Bananen und gesunder Kokosnuss.

In vielen gesellschaftlichen Bereichen hat das Thema Digitalisierung im Zuge der Corona-Pandemie Geschwindigkeit aufgenommen, das gilt auch für die Heimtierbranche. Ein Beispiel dafür ist edogs. Das Team kümmert sich um eine seriöse Vermittlung und den sicheren Hundekauf online. In diesem Jahr wieder auf der Tiermesse zu finden ist Novafon, ein Anbieter von Schallwellengeräten für Hund und Katze. Die durch den Hörschall wirkende lokale Vibrationstherapie dient der Aktivierung, Entspannung und Regeneration der Muskulatur. Auch in diesem Jahr gibt es auf der Messe ein Show- und Rahmenprogramm: Die internationale Rassehunde-Ausstellung des Landesverbands Baden-Württemberg ist in Halle 2 und 3 zu sehen. Rund 5.000 Hunde aus 250 Rassen können bestaunt werden.

Edelkatzen- und Rassehundeausstellung

Neu in diesem Jahr ist das Informationsforum Hundeerziehung in Halle 1: Hier präsentieren Experten Tipps und Tricks rund um den Tierarztbesuch sowie Grundgehorsamsübungen. Zudem können Besucher dort mehr über den Einsatz von Therapiebegleithunden erfahren. Eine weitere Neuheit ist der „Segnungsgottesdienst für Mensch und Tier“, ein Projekt der ökumenischen Citykirchenarbeit „Fächersegen“ aus Karlsruhe. Zum Showprogramm gehören unter anderem Dog Dancing, Longieren, Ticktraining, die Vorstellungen der Rettungshundestaffel sowie die Einführung in die Arbeit eines Blindenführhunds.

Auch auf Katzenfreunde warten zahlreiche Programmpunkte. Ein Highlight ist die Edelkatzenausstellung mit drei Best-In-Shows und täglich bis zu 300 Katzen. Bei den Rassekatzenpräsentationen können sich Interessierte über das Wesen sowie den Pflege- und Zeitaufwand der verschiedenen Rassen informieren. Dabei werden unter anderem Siam- und Thaikatzen, Maine Coon Katzen und Norwegische Waldkatzen und ihre Unterschiede vorgestellt.

Info

Die Haustiermesse „Tierisch gut“ ist am 12. und 13. November in der Messer Karlsruhe. Der Eintritt liegt bei 10,50 Euro für einen Erwachsenen und 4 Euro pro Hund. Der Impfausweis ist vorzulegen und es besteht Leinenpflicht. Die VBK weist darauf hin, dass für Messe-Besucher ein kostenloser Shuttle-Service vom Karlsruher Hauptbahnhof zum Messe-Gelände in Rheinstetten eingerichtet wird. www.tierischgut-karlsruhe.de