Seit 1. Januar müssen auch deutsche Autos in Strasbourg eine französische Umweltplakette haben. Die gibt es beim Ministerium in Paris. Aber sie ist recht einfach zu bekommen.

Die Eurométropole de Strasbourg gehört in Frankreich zu den Ballungsräumen mit einem hohen Grad an Luftverschmutzung. Deshalb ist sie schon seit 2022 Umweltzone. Im ersten Jahr war allerdings nur an den Tagen, an denen Feinstaub- oder Ozonbelastung die zulässigen Grenzwerte überschritt, die Crit’Air-Plakette zwingend vorgeschrieben. Das hat sich mit dem 1. Januar geändert.

Ab jetzt müssen auch in Deutschland zugelassene Autos eine Crit’Air-Plakette haben, wenn sie in die Region Strasbourg fahren; ausgenommen sind Umfahrungen und Autobahnen. Deutsche Umweltplaketten werden nicht anerkannt. „Wichtig ist, dass Fahrzeuge ohne Vignette oder mit einer grauen Vignette (Klasse 5) ein ständiges Fahrverbot in Strasbourg haben. Die Geldbußen betragen zwischen 68 bis 450 Euro“, so die Sprecherin der Pamina-Informationsstelle in Lauterbourg.

Verschiedene Klassen

Die Plaketten werden in verschiedenen Klassen ausgegeben, abhängig vom Schadstoffausstoß und Alter des Fahrzeugs. Faktisch gilt ab jetzt in Strasbourg ein Fahrverbot für alle Dieselfahrzeuge, die vor dem 31. Dezember 2000 zugelassen wurden und deshalb nur die Euro-Norm 2 erfüllen.

2024 wird das Fahrverbot auf Autos mit einer rot-braunen Plakette ausgeweitet. Zur Klasse 4 gehören alle Dieselautos, die zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 31. Dezember 2005 zugelassen wurde (Euro-Norm 3).

Am 1. Januar 2025 tritt das Fahrverbot für Pkw und Lkw mit der orangefarbene Crit’Air-Plakette 3 in Kraft. Damit sind auch Benziner betroffen, die zwischen 1997 und Ende 2005 zugelassen wurden (Euro 2 und 3). Dieselfahrzeuge erhalten die orange Vignette, wenn sie zwischen dem 1. Januar 2006 und Ende 2010 zugelassen wurde (Euro 4).

Faktisches Ende für Diesel

Gleichzeitig beginnt 2025 die Übergangsphase für Autos mit der gelben Crit’Air-Plakette 2. Damit wird das Ende der mit Diesel betriebenen Fahrzeuge in Strasbourg eingeläutet. Benzinbetriebene Autos müssen nach 2010 zugelassen sein (Euro 4). Deren Besitzer haben dann drei Jahre Zeit, ihre Fahrzeuge auszutauschen.

Ab 2028 dürfen dann nur Benziner, die nach 2011 gebaut wurden (Euro 5 und 6), Hybrid-, Elektro- und Wasserstoffautos in Strasbourg fahren. Diese Regelung gilt dann aber nicht auf dem gesamten Gebiet der Eurométropole de Strasbourg, sondern nur in der Stadt Strasbourg sowie den Kommunen Holtzheim, Ostwald und Schiltigheim.

Der Weg zur Crit’Air

Der Weg zur Crit’Air ist für den deutschen Autofahrer relativ einfach, führt allerdings zwingend übers Internet. Die offizielle Website, betrieben vom französischen Verkehrs- und Umweltministerium, wird in drei Sprachen angeboten: neben französisch auch in Deutsch und Englisch. Benötigt wird lediglich ein Foto oder ein Scan der Zulassungsbescheinigung.

Besonders teuer ist die Plakette nicht: Sie kostet 3,11 Euro plus 1,50 Euro Auslandsporto und gilt dann solange wie das Fahrzeug zugelassen wird. Die Plakette wird per Post versandt, bezahlt werden kann unter anderem auch per Paypal.

Gewarnt wird vom französischen Verkehrsministerium vor betrügerischeren Anbietern auch in Deutschland, die beispielsweise eine schnellere Lieferung der Vignette versprechen, dafür aber ein mehrfaches des eigentlichen Preises fordern.

Dauer: 10 Tage versprochen

Der einzige Haken könnte der Zeitraum sein, der vergeht, bis die Crit’Air-Vignette im heimischen Briefkasten landet: Versprochen werden 10 Tage. Aber wer einen Ausflug nach Strasbourg plant, sollte sicherheitshalber lieber zwei, drei Wochen vorher seine Umweltplakette bestellen. Denn ohne Crit’Air-Vignette wirds garantiert teuer: 68 Euro ist die Strafe bei Pkws. Durchschlüpfen kann auch keiner: die Kennzeichen werden automatisch erfasst. Für Fahrzeuge von Behinderten und Oldtimer gibt es Ausnahmeregelungen.

Info

https://www.certificat-air.gouv.fr/