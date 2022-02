Tesla expandiert weiter in Süddeutschland und eröffnet mit einem neuen Pop-up Store die Zweigstelle Karlsruhe. Laut einer Mitteilung des Unternehmens wird in den kommenden Monaten wird in der Heinrich-Wittmann-Straße 23 auch das offizielle Tesla Center Karlsruhe an den Start gehen.

Bereits ab sofort können Interessenten Testfahrten in den Elektrofahrzeugen absolvieren. Im Moment nur im Kompakt-SUV Tesla Model Y, zeitnah ebenfalls in der elektrischen Kompaktlimousine Tesla Model 3. Zudem wird auch eine Beratung zu allen Fragen rund um die Elektromobilität angeboten.

Testfahrten sind auf Wunsch ohne direkten Kontakt mit Mitarbeitern möglich. Kunden können sich online Termine für Probefahrten einbuchen. Den Vertrag gibt es per E-Mail. Videos weisen in das Fahrzeug ein. Bei Abholung wird das Auto dann per Fernzugriff durch einen Mitarbeiter geöffnet und am Ende auch wieder auf dem gleichen Weg verriegelt. Ebenfalls möglich sind digitale Beratungstermine und auch der gesamte Autokauf erfolgt online.

Info

Internet: https://www.tesla.com/de_de/