Ein grenzüberschreitendes Ökumenisches Gebet wird an den vier Adventssamstagen von Geistlichen aus dem Bistum Wissembourg und Speyer angeboten. Unter dem Titel „Taizé – Nacht der Lichter“ wird jeweils von 19.45 Uhr bis 20 Uhr eine Übertragung im Internet stattfinden. Los geht es am Samstag, 28. November. Pfarrerin Annette Ruby aus der Pfarrei St. Jean in Wissembourg gestaltet das Taizé-Gebet gemeinsam mit dem katholischen Diakon Andreas Roth aus Bad Bergzabern. Aufgenommen wurde das Ganze im Chor der Saint-Jean-Kirche.