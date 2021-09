Nach langer Corona-bedingter Durststrecke bringt sich das Centre Culturel Franco-Allemand in Karlsruhe am Freitag, 17. September, mit einem „Tag der offenen Tür“ in Erinnerung.

Von 16 bis 19 Uhr können dabei Besucherinnen und Besucher ihr französisches Sprachniveau testen lassen, für Kinder ab drei Jahren gibt es um 16.15 Uhr eine Lesung auf Französisch und ab 17 Uhr werden Workshops zu Textproduktion, Aussprache und Französisch in der Arbeitswelt angeboten. Außerdem stehen unter dem Titel „R(h)einhüpfen – verstehen, wie der Nachbar tickt“ ein interkultureller Workshop, ein Quiz und Gewinnspiele auf dem Programm. Alle Angebote sind kostenfrei und sind in Kleingruppen in den Räumen des Centre in der Postgalerie, Eingang Karlstraße 16b.

Info

Weitere Informationen, Telefon 0721 16038-0, oder www.ccfa-ka.de.