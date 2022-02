Seit Anfang des Jahres greift ein neues EU-Gesetz für fast alle Tattoo-Farben. Von nun an dürfen die bisher Jahrzehnte lang etablierten Farben weder angeboten, verkauft noch benutzt werden. Für die Tätowierer in der Region gerät die neue Gesetzeslage zur Existenzbedrohung.

Grund ist eine Änderung der europäischen REACH-Verordnung. Sie regelt die Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe. Insgesamt 4000 dieser Stoffe hat die Europäische Chemikalien-Agentur (ECHA) nun auf den Index gesetzt, darunter sind die Bestandteile fast aller gängigen Tattoo-Farben.

Petition in Tätowier-Szene gestartet

Die ECHA begründet das Verbot mit gesundheitlichen Gefahren. So könnten die indizierten Stoffe Krebs auslösen sowie Hautreizungen, Allergien und eine DNA-Veränderung. Die Tätowier-Szene in der Region Karlsruhe sieht dies anders und hat eine Petition mit mehr als 150.000 Unterschriften eingereicht – vergeblich. „Meiner Meinung nach ist die EU mit diesem Ziel deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Es ist wie mit dem Rauchen. Das ist krebserregend, trotzdem sind Zigaretten nicht verboten. Jeder kann selbst entscheiden. Und so sollte es bei uns auch sein“, sagt Max Pfeiffer, Tätowierer bei Boneshakers Ink in Linkenheim-Hochstetten. Er vermutet, dass viele, die sich tätowieren lassen wollen, künftig ins Nicht-EU-Land Schweiz abwandern. Für den Laden etwas nördlich der Fächerstadt sei das Problem vorerst noch nicht so gravierend. „Wir tätowieren viele Black and Grey Motive. Die Sache mit den Farben trifft uns nicht ganz so hart. Aber es gibt bei uns auch schon mal Farb-Akzente. Das wird schon sehr schwierig“, so Pfeiffer.

Etwas ratlos ist Mike Zander, der Nadel-Rocker Ink in Eggenstein-Leopoldshafen betreibt. Er ist seit sieben Jahren auf dem Markt und sticht viele Comic-Motive mit bunten Farben. „Wir finden keine Hersteller mehr. Es ist kaum noch etwas an Farben lieferbar. Für uns ist das ein Riesenproblem.“ Wie es für ihn weitergeht?

Er mache erst mal weiter und schaue was auf ihn zukommt. Die neue Verordnung hält auch Gerald Neubert von Buzzin Needles in Graben-Neudorf für weit überzogen. „Die Faktenlage der EU ist ziemlich dünn.

Es gibt zu wenig Beweise, dass die Farben krebserregend sind. Es heißt, dass sich Farbrückstände in den Lymphknoten ablagern können. Der Verdacht allein genügt aus meiner Sicht nicht“, sagt der 62-Jährige, der seit über 30 Jahren sticht. Er sieht das grundsätzliche Problem darin, dass die Tattoo-Artists in der Kosmetik-Branche eingruppiert sind.

Corona macht es der Branche eh schwer

Hier gebe es große Farbproduzenten die auf den wachsenden Tattoo-Markt drängen und ihre Lobby-Macht bei der EU nutzen würden, so Neubert. Falls neue Farben auf den Markt kämen, müsse man auch erst mal schauen, wie die Heilung aussehe und wie die Farben nach einiger Zeit auf der Haut wirken. Bei den bislang erprobten habe man diese Erfahrung, bei neuen Produzenten nicht.

Er sei von der Verordnung jedoch nicht ganz so massiv getroffen wie viele andere in der Branche. Auch Neubert setzt vornehmlich auf schwarz und weiß. Dennoch: „Viele Farben sind noch in der Prüfung. Ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch. Für unsere Branche ist das eine schwierige Zeit“, so der Tintenkünstler, der darauf verweist, dass die Szene aufgrund der Corona-Restriktionen für körpernahe Berufe ohnehin schon genug zu kämpfen hätte.