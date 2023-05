Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich fehlen nur noch die ZiPs, die „zu impfenden Personen“, könnte man mit Blick in die Halle 2 der Messe Karlsruhe denken. Rund um den Jahreswechsel soll hier eines von zwei zentralen Impfzentren im Regierungsbezirk Karlsruhe und damit eines von neun in ganz Baden-Württemberg seine Arbeit aufnehmen.

Bis zu 1.500 Menschen pro Tag werden dann hier wahrscheinlich täglich geimpft, im Drei-Schicht-Betrieb an sieben Tagen in der Woche. Vorausgesetzt das mit dem Impfstoff klappt so, wie Politiker,