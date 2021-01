Beamte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg nahmen in der Nacht zum Sonntag gegen 3.20 Uhr in der Karlsruher Oststadt aufgrund einer Bedrohungslage zwei tatverdächtige Syrer im Alter von 23 und 28 Jahren fest. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Laut dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde ein 21 Jahre alter Mann, gleichfalls syrischer Herkunft, am Samstag gegen 23 Uhr von mehreren Männern in einer Wohnung der Gottesauer Straße mit einem Messer bedroht. Das mutmaßliche Opfer sollte offenbar einen Geldbetrag herausgeben. Über Mobiltelefon konnte der Bedrohte schließlich auf seine Situation aufmerksam machen.

In der Folge sperrten Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe den Bereich um die Wohnung ab. Die Spezialkräfte drangen in die Wohnung ein und nahmen zwei tatverdächtige Syrer fest. Das Opfer blieb unverletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe zu den Hintergründen dauern noch an.