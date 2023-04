Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lokale Bands stellen Songs als Download zur Verfügung. Die Einnahmen fließen in Coaching und Künstler in Not. BASF-Manager und Musiker Tom Kessel stellt ehrenamtliches Projekt mit großer Bandbreite, von Folk-Punk bis Cold Wave, auf die Beine. Kessel selbst zählt zur Hausband T.I.M.C des Stage Center in Speyer.

Vor allem für Künstler und Musiker bedeutet die Pandemie eine harte Zeit. Seit über einem Jahr so gut wie keine Live-Auftritte, oftmals war nicht mal die Session im Proberaum